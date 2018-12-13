Томос для Украины: РПЦ пошла на очередную подлость

Москва продолжает активную деструктивную деятельность, направленную на противодействие созданию и становлению украинской поместной православной церкви (УППЦ).

Об этом заявил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook, отметив, что РПЦ и российские спецслужбы сконцентрировались на мероприятиях по недопущению признания автокефалии другими православными церквями.

"На данный момент РПЦ ведет серьезный торг с высшим духовенством Грузинской православной церкви (ГПЦ) с целью недопущения признания ГПЦ автокефалии УППЦ", — написал он.

Так, по данным Тымчука, 10 декабря в Грузии побывал руководитель отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион (Алфеев), который передал (подарил) ГПЦ частицу мощей преподобноисповедницы Фамари (Марджановой), которые православная церковь Грузии просит уже не первый год. До этого РПЦ постоянно отказывала ГПЦ в этом вопросе или просто не рассматривала обращения.

Митрополит Иларион (Алфеев) "Патриархия"

"После "подарка" и совместного богослужения митрополит Иларион также передал представителям ГПЦ документы, которые излагают настойчивую позицию РПЦ по вопросу УППЦ, то есть непризнания ее автокефалии", — подчеркнул координатор "ИС".

При этом, патриарх всея Грузии Илия II отметил, что грузинская сторона внимательно изучит представленные как Москвой, так и Константинополем документы, и окончательное решение по этому вопросу примет во время очередного заседания Священного синода, дата которого на данный момент еще не определена.

Также, по информации Тымчука, часть высших иерархов ГПЦ проевропейской позиции продолжают придерживаться мнения о необходимости поддержки и признания автокефалии УППЦ.

"В то же время, пророссийская часть грузинских иерархов во главе с митрополитом Шио (Муджири) за счет "священных" (и не только "священных", но и вполне "мирских") взяток от РПЦ пытается убедить патриарха Илию II, а также сформировать мнение в среде грузинских верующих, о нецелесообразности поддержки и признания УППЦ", — заключил он.

Напомним, что Синод Украинской православной церкви Московского патриархата запретил своему епископату, духовенству, монашеству и мирянам участвовать в объединительном Соборе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вселенский Патриархат 11 октября принял решение продолжить процедуру предоставления Томоса Украинской церкви, а также объявил о снятии анафемы с патриарха Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви митрополита Макария.

РПЦ выступила против такого решения Константинополя и в качестве протеста 15 октября разорвала отношения со Вселенским Патриархатом.

Несмотря на все перипетии, 29 ноября Вселенский Патриархат все же утвердил текст Томоса и проект устава независимой украинской церкви. Также в Константинополе объявили, что украинская автокефальная церковь будет называться "Православная церковь в Украине".