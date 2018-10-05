Томос для Украины: происки России по затягиванию дела с треском провалились

Вселенский Патриарх отверг инициативу московского патриарха в поднятии вопроса предоставления Томоса Украинской Православной Церкви на собрании глав Поместных Церквей.

Об этом рассказал пресс-секретарь УПЦ КП владыка Евстратий Зоря в своем микроблоге в Twitter, пояснив, что встреча по украинскому вопросу обязательно произойдет.

"Московский патриарх пытается помешать предоставлению Томоса, предложив вынести этот вопрос на обсуждение собрания глав Поместных Церквей - с надеждой затянуть дело. Вселенский Патриарх, Церковь Греции и Болгарская Патриархия уже отвергли инициативу МП", – написал он.

По словам владыки, встреча всех глав Поместных Церквей по украинскому вопросу обязательно произойдет в будущем.

"Но уже с участием Предстоятеля поместной автокефальной УПЦ, после имплементации Томоса", - резюмировал он.

Московський патріарх намагається перешкодити наданню Томосу, запропонувавши винести це питання на обговорення зібрання глав Помісних Церков - з надією затягти справу. Вселенський Патріарх, Церква Греції та Болгарська Патріархія вже відкинули ініціативу МП. 1/2 — Yevstraty Zoria (@yevstraty) 5 жовтня 2018 р.

Зустріч усіх глав Помісних Церков з українського питання обов‘язково відбудеться у майбутньому - але вже за участі Предстоятеля помісної автокефальної УПЦ, після імплементації Томосу! 2/2 — Yevstraty Zoria (@yevstraty) 5 жовтня 2018 р.

Напомним, что Вселенский Патриарх Варфоломей назначил своих экзархов в Киеве в лице епископов из США и Канады для подготовки к предоставлению УПЦ КП автокефалии.

Сразу после этого РПЦ заявила, что ее отношения с Константинополем зашли в тупик, а над всем православным миром нависла "реальная угроза". Тем временем предстоятель УПЦ КП Филарет выразил уверенность в том, что единая поместная церковь в Украине будет создана до конца 2018 года.

23 сентября Вселенский Патриарх Варфоломей заявил, что Украина получит автокефалию в ближайшее время, потому что "это ее право".

Как сообщал OBOZREVATEL, владыка Евстратий Зоря назвал дату предположительного рассмотрения вопроса автокефалии Украины.