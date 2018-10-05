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Томос для Украины: происки России по затягиванию дела с треском провалились

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Вселенский Патриарх отверг инициативу московского патриарха в поднятии вопроса предоставления Томоса Украинской Православной Церкви на собрании глав Поместных Церквей.

Об этом рассказал пресс-секретарь УПЦ КП владыка Евстратий Зоря в своем микроблоге в Twitter, пояснив, что встреча по украинскому вопросу обязательно произойдет.

"Московский патриарх пытается помешать предоставлению Томоса, предложив вынести этот вопрос на обсуждение собрания глав Поместных Церквей - с надеждой затянуть дело. Вселенский Патриарх, Церковь Греции и Болгарская Патриархия уже отвергли инициативу МП", – написал он.

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По словам владыки, встреча всех глав Поместных Церквей по украинскому вопросу обязательно произойдет в будущем.

"Но уже с участием Предстоятеля поместной автокефальной УПЦ, после имплементации Томоса", - резюмировал он.

Напомним, что Вселенский Патриарх Варфоломей назначил своих экзархов в Киеве в лице епископов из США и Канады для подготовки к предоставлению УПЦ КП автокефалии.

Сразу после этого РПЦ заявила, что ее отношения с Константинополем зашли в тупик, а над всем православным миром нависла "реальная угроза". Тем временем предстоятель УПЦ КП Филарет выразил уверенность в том, что единая поместная церковь в Украине будет создана до конца 2018 года.

23 сентября Вселенский Патриарх Варфоломей заявил, что Украина получит автокефалию в ближайшее время, потому что "это ее право".

Как сообщал OBOZREVATEL, владыка Евстратий Зоря назвал дату предположительного рассмотрения вопроса автокефалии Украины.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персона
Евстратий (Зоря)
Место
Украина
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
"Церковь Греции и Болгарская Патриархия уже отвергли инициативу МП.." Да ладно? Ватоправославные, что же это? Это - кидалово. Никто не хочет плыть в лодке с сектантами.))
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Русский Солдат
Русский Солдат
Быстрее бы уже дали. Так охота посмотреть, как они будут церковное имущество делить. Срач будет знатный.
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Бедный Варлфоломей...был всем а станет...никем))
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Стальнов Андрей
Стальнов Андрей
Evlanov Sergey, я не знаю тех, кого вы перечислили))))
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Стальнов Андрей, Вы считаете, что из рая в ад проводят экскурсии и Варфоломей сможет посочувствовать кипящим в смоле Гундяю, Пукину и уже занявшему им место Кобздону?
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