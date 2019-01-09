Томос для Украины подписали все члены Синода на Фанаре: что известно

Все члены Синода Вселенского Патриархата в Стамбуле подписали Томос об автокефалии Православной церкви Украины.
Это произошло в среду, 9 января, в Стамбуле, сообщает ТСН. Также журналисты запечатлели уникальный исторический момент скрепления документа подписями членов Синода на фото.
Томос для Украины
ТСН
Отныне документ считается окончательно оформленным. В течение нескольких дней он будет возвращен в Украину.
Факт подписания Томоса подтвердил на своей странице в Facebook и архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря). По его словам, все члены Синода Вселенского патриархата поставили свои подписи на публичной копии документа для Украины. Оригиналом Томоса, напомнил он, считается текст, записанный и подписанный в Кодексе Вселенского патриархата, то есть собрании актов.
"Интересно, московские кретивщики уже придумали следующее "объяснение" на тему "почему автокефалия — не такая". "Это неправильные пчелы и они дают неправильный мед"?" — сиронизировал он.
Синод Вселенского Патриархата с Томосом ПЦУ
ТСН
Томос ПЦУ
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 января Вселенский Патриарх Варфоломей подписал Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.
6 января Томос вручили на Божественной литургии. Также в сети опубликовали перевод текста документа.
7 января митрополит Епифаний и президент Украины Петр Порошенко принесли свиток Томоса на Рождественскую литургию в Софийский собор.
8 января Томос увезли обратно в Стамбул для подписания его 11 членами Синода Вселенского Патриархата. Это было связанно с тем, что документ ПЦУ получила за три дня до заседания иерархов в Константинополе (они собираются 9 числа каждого месяца).
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