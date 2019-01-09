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Томос для Украины подписали все члены Синода на Фанаре: что известно

25.1тЧитать материал на украинском

Все члены Синода Вселенского Патриархата в Стамбуле подписали Томос об автокефалии Православной церкви Украины.

Это произошло в среду, 9 января, в Стамбуле, сообщает ТСН. Также журналисты запечатлели уникальный исторический момент скрепления документа подписями членов Синода на фото.

Томос для Украины

Томос для Украины

ТСН

Отныне документ считается окончательно оформленным. В течение нескольких дней он будет возвращен в Украину.

Факт подписания Томоса подтвердил на своей странице в Facebook и архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря). По его словам, все члены Синода Вселенского патриархата поставили свои подписи на публичной копии документа для Украины. Оригиналом Томоса, напомнил он, считается текст, записанный и подписанный в Кодексе Вселенского патриархата, то есть собрании актов.

"Интересно, московские кретивщики уже придумали следующее "объяснение" на тему "почему автокефалия — не такая". "Это неправильные пчелы и они дают неправильный мед"?" — сиронизировал он.

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Синод Вселенского Патриархата с Томосом ПЦУ

Синод Вселенского Патриархата с Томосом ПЦУ

ТСН

Томос ПЦУ

Томос ПЦУ

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Тема
Независимость УПЦ
Место
Украина
Тег
Томос
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Ференц Евгения
Ференц Евгения
Хотят ли русские войны? Хотят! Им нужен враг, им нужно кого-то ненавидеть. Потому что ненависть — единственное, что в России при отсутствии науки, собственной культуры, других существенных факторов, позволяет объединиться и испытывать общенациональный оргазм, синхронный. Злоба хорошо объединяет академика и милиционера, полотера и генетика. — А.Невзоров
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Алкашенко Петро
Алкашенко Петро
Компания Nord Stream 2 AG построила более 400 км газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил представитель компании Йенс Мюллер. По его словам, компания по-прежнему намерена завершить реализацию проекта к концу 2019 года.
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Слава Майдану
Слава Майдану
А в инквизицию еще можно записаться, не знаете?
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2 из 4 ответов | показать все
Ференц Евгения
Ференц Евгения
Слава Майдану, В РФ давно создано полицейская государство, настоящая хунта из воров и спецслужб, по типу африканских или латиноамериканских, при этом идет настоящий этноцид русского населения. К 2050 году русские станут уже меньшинством на территории РФ. Это сознательная политика правительства чекистов по замене русского населения покорными выходцами из Азии. Такого не было даже во времена монголо-татар, чтобы шло замещение славянского населения миллионами чужестранцев. 10% жителей РФ - голодает, 64% живут в бедности, остальные в кредитном рабстве, только 20% может позволить себе бытовую технику, и лишь небольшая интернациональная банда подонков, эксплуатируя богатейшую страну, царит над покоренной страной, некогда бывшей Россией. - Владимир Басманов, российский политик, инициатор первого Русского Марша в РФ в 2005 году
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Ференц Евгения
Ференц Евгения
Слава Майдану, Сергей Капицы - "Дебилизация России уже закончена"
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