Томос для Украины подписали все члены Синода на Фанаре: что известно

Все члены Синода Вселенского Патриархата в Стамбуле подписали Томос об автокефалии Православной церкви Украины.

Это произошло в среду, 9 января, в Стамбуле, сообщает ТСН. Также журналисты запечатлели уникальный исторический момент скрепления документа подписями членов Синода на фото.

Томос для Украины ТСН

Отныне документ считается окончательно оформленным. В течение нескольких дней он будет возвращен в Украину.

Факт подписания Томоса подтвердил на своей странице в Facebook и архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря). По его словам, все члены Синода Вселенского патриархата поставили свои подписи на публичной копии документа для Украины. Оригиналом Томоса, напомнил он, считается текст, записанный и подписанный в Кодексе Вселенского патриархата, то есть собрании актов.

"Интересно, московские кретивщики уже придумали следующее "объяснение" на тему "почему автокефалия — не такая". "Это неправильные пчелы и они дают неправильный мед"?" — сиронизировал он.

Синод Вселенского Патриархата с Томосом ПЦУ ТСН

Томос ПЦУ

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