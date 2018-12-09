Томос для Украины: патриарх Кирилл заговорил о "восстании сил зла"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что на православную церковь восстали силы зла. Таким образом он отреагировал на новость об объединительном Соборе по созданию единой поместной православной церкви в Украине, запланированный на 15 декабря.

Предстоятель РПЦ обвинил "раскольников" в ненависти и готовности губить человеческие жизни, передает "Комсомольская правда".

"Мы знаем, как силы зла восстали на православную церковь. Послушайте тех, кто борется за так называемую независимую церковь, прислушайтесь к интонациям и словам, какая же там злоба и ненависть. Поэтому все те, кто стремятся утвердить так называемую незалежную церковь и ради этого готовы погубить жизни других людей, сломать церковную жизнь, ворваться и захватить храмы и монастыри, разве этот язык силы является языком Божьим?" - заявил патриарх.

По его словам, так называемые лидеры раскола говорят с ненавистью и без любви. "Одни участвуют в наследии святых во свете, а другие впадают во власть тьмы, нужно просто внимательно послушать тех, кто говорит о свете, а на самом деле пребывает во тьме", - заявил Кирилл на воскресной службе.

При этом он уверен, что каноническая церковь устоит на Украине и под "нынешними атаками".

"Мы верим, что церковь православная устоит, что никакие раскольнические объединения, никакое участие светской власти, никакая злобная и воинственная риторика не способны будут оторвать верующих людей от жизни во свете Божьем", - заключил глава РПЦ.

Патриарх Кирилл Капитал

Как сообщал OBOZREVATEL, в объединительном Соборе по созданию единой поместной православной церкви в Украине, проведение которого запланировано на 15 декабря, примут участие более 50 архиереев.

29 ноября Вселенский Патриархат утвердил текст Томоса и проект устава независимой украинской церкви. Документ не представили широкой публике. В Константинополе объявили, что украинская автокефальная церковь будет называться "Православная церковь в Украине".