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Томос для Украины: патриарх Кирилл заговорил о "восстании сил зла"

9.3тЧитать материал на украинском

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что на православную церковь восстали силы зла. Таким образом он отреагировал на новость об объединительном Соборе по созданию единой поместной православной церкви в Украине, запланированный на 15 декабря.

Предстоятель РПЦ обвинил "раскольников" в ненависти и готовности губить человеческие жизни, передает "Комсомольская правда".

"Мы знаем, как силы зла восстали на православную церковь. Послушайте тех, кто борется за так называемую независимую церковь, прислушайтесь к интонациям и словам, какая же там злоба и ненависть. Поэтому все те, кто стремятся утвердить так называемую незалежную церковь и ради этого готовы погубить жизни других людей, сломать церковную жизнь, ворваться и захватить храмы и монастыри, разве этот язык силы является языком Божьим?" - заявил патриарх.

По его словам, так называемые лидеры раскола говорят с ненавистью и без любви. "Одни участвуют в наследии святых во свете, а другие впадают во власть тьмы, нужно просто внимательно послушать тех, кто говорит о свете, а на самом деле пребывает во тьме", - заявил Кирилл на воскресной службе.

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При этом он уверен, что каноническая церковь устоит на Украине и под "нынешними атаками".

"Мы верим, что церковь православная устоит, что никакие раскольнические объединения, никакое участие светской власти, никакая злобная и воинственная риторика не способны будут оторвать верующих людей от жизни во свете Божьем", - заключил глава РПЦ.

Патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл

Капитал

Как сообщал OBOZREVATEL, в объединительном Соборе по созданию единой поместной православной церкви в Украине, проведение которого запланировано на 15 декабря, примут участие более 50 архиереев.

29 ноября Вселенский Патриархат утвердил текст Томоса и проект устава независимой украинской церкви. Документ не представили широкой публике. В Константинополе объявили, что украинская автокефальная церковь будет называться "Православная церковь в Украине".

Персона
Патриарх Кирилл
Место
Россия
Теги
единая церковьТомосРПЦУПЦ КП
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Кравец Анатолий
Кравец Анатолий
Силы кацапского "добра" порвали 400 км украинской границы. А теперь идут нахуй 🖕🇷🇺! 🤣🇷🇺🖕🏼💩😃😃🖕😆
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Сабенгус Яна
Сабенгус Яна
путинский холуй...
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Santi Amonito
Santi Amonito
Ну уж кто-бы и глаголил про "силы зла", но только не гундяй. Не гундяесвские ли адепты, с его "благословения", грабили и забирали храмы КП в Крыму после оккупации? Не он ли "освящал" ракеты и оружие против Украины, не он ли гнал своих "окропленных" "опиумом" вояк лить кровь в Украине? Так что неча не зерцало пенять, коль рожа козла. Конец мрака "политправославия" "3-го рыма" в Украине неотвратим - как восход Солнца.
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