Томос для Украины: названы пять итогов объединительного Собора

Объединительный Собор в Киеве, на котором был избран глава поместной украинской православной церкви Епифаний, вызвал бешенство в "русском мире", а значит Украина находится на правильном пути.

Такое мнение высказал в своем Facebook журналист Айдер Мужабаев. Журналист обнародовал "5 заповедей церкви здравого смысла":

"1. Создание поместной православной церкви — прежде всего акт национальной безопасности Украины во время войны с Россией не на жизнь, а насмерть, которая на самом деле только в самом начале. Остальное — дело двадцатое, оценочные детали, уводящие многих от сути, но большинство, мне кажется, ситуацию с нацбезопасностью понимает.

2. "Государственная церковь" в Украине невозможна, даже если очень этого захотеть. Хотя бы потому, что среди христиан ещё есть греко-католики, про остальных и не говорю. Как в политике, так и в религии диктатура тут при всем желании не пройдет, так устроено это общество. Разговоры про угрозу слияния церкви и государства выглядят довольно надуманными. Несмотря на в чем-то формальную постсоветскую похожесть, Украина не Россия. Совсем.

3. Реакция официальной РФ, т.н. "русского мира", подтверждает, что решение правильное: лучше всех нас оценивают враги. А у них там без лишней шелухи, четко: враг недоволен, и это ещё мягко сказано. Враг в бешенстве. Хорошо. Томос — первое сущностное, хотя и не военное, действие по деоккупации Украины. Если этого кто-то ещё не понял, подумайте ещё раз.

4. Говорить о Московском патриархате в принципе как о церкви — это уже лукавство, манипулятивный уход от сути. Московская "церковь" в Украине под любой вывеской — идеологическое подразделение Кремля, ФСБ, способное по приказу из Москвы (проверено) выполнять диверсионные и боевые задачи. Теперь подрывать Украину изнутри им будет значительно труднее. В конце концов этой вражеской конторы тут просто не должно быть, как нельзя держать дома оснащённое взрывное устройство: оно когда-то рванет.

5. Очень многое зависит от ума и харизмы молодого предстоятеля. Надеюсь, ни то ни другое не подведёт, и переход общин в единую церковь примет лавинообразный характер. Митрополит Епифаний обязан стать локомотивом этого процесса по всей стране, ярким общественным, а не только церковным лидером, иначе сейчас нельзя, нет времени на медленные танцы. Война".

facebook.com/petroporoshenko

Также Муждабаев выразил надежду, что "всем участникам процесса хватит ума ничем с другими не мериться, это будет выглядеть глупо".

Оценивая заслуги и вклад в создание единой православной церкви, журналист отметил:

"Лично я на первое место — по старшинству и по хронологии ставлю патриарха Филарета. Любой успех начинается с идеи, а он ее заложил, в свое время все поставив на кон в борьбе с далеко не очевидным финалом. Уважаю таких людей. Есть в соборности заслуга и одного крымскотатарского "патриарха", хотя об этом не принято говорить. Для крымских татар на первом месте — единая и сильная Украина, иначе нам смерть".

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 декабря объединительный Собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) на пост предстоятеля автокефальной православной церкви Украины.

Представляя Епифания на Софийской площади в Киеве, президент Петр Порошенко заявил, что Украина не была, не является и не будет канонической территорией Русской церкви, а теперь окончательно разрывает все узы с империей Кремля. Он также добавил, что на церемонию вручения Томоса отправится вместе с Епифанием в Константинополь.

В Московском патриархате резко отреагировали на результаты Собора и заявили, что каноническое значение его проведения, как и результаты, "равны нулю".

Глава УПЦ МП Онуфрий по завершению объединительного Собора потерял титул митрополита Киевского и всея Украины.