Томос для ПЦУ: как он выглядит и что означает

Православная церковь Украины в субботу, 5 января, получила Томос об автокефалии в Стамбуле (Турция).

6 января этот свиток вручат митрополиту Православной церкви Украины Епифанию и на этом закончиться тяжелый процесс признания новой украинской независимой единой церкви.

Пока что Томос украинцы смогли увидеть лишь во время трансляции церемонии подписания в храме Святого Георгия. Но уже 7 января в Софийском соборе состоится божественная литургия, после которой Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины будет выставлен на всеобщее обозрение гражданам.

Томос (греч. τόμος <греч. τέμνω — "кусок"; "том" от "резать", "делить") – указ предстоятеля поместной православной церкви по некоторому важному вопросу церковного устройства. В Томосах используется более торжественная и полная подпись, чем в других патриарших указах, со словами "Божьей милостью" и проч.

Изредка Томос издается по вопросам положений христианского вероучения. Однако чаще всего такие документы касаются церковного устройства.

Telegram "Зрада чи перемога"

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря в Киеве состоялся объединительный Собор, на котором была создана Православная церковь в Украине и избран ее глава митрополит Епифаний. 4 декабря патриарх Варфоломей призвал всех глав автокефальных православных церквей поддержать Православную церковь Украины.