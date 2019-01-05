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Томос для ПЦУ: как он выглядит и что означает

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Православная церковь Украины в субботу, 5 января, получила Томос об автокефалии в Стамбуле (Турция).

6 января этот свиток вручат митрополиту Православной церкви Украины Епифанию и на этом закончиться тяжелый процесс признания новой украинской независимой единой церкви.

Пока что Томос украинцы смогли увидеть лишь во время трансляции церемонии подписания в храме Святого Георгия. Но уже 7 января в Софийском соборе состоится божественная литургия, после которой Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины будет выставлен на всеобщее обозрение гражданам.

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ПЦУ получила Томос в Стамбуле: все подробности исторического события онлайн

Томос (греч. τόμος <греч. τέμνω — "кусок"; "том" от "резать", "делить") – указ предстоятеля поместной православной церкви по некоторому важному вопросу церковного устройства. В Томосах используется более торжественная и полная подпись, чем в других патриарших указах, со словами "Божьей милостью" и проч.

Изредка Томос издается по вопросам положений христианского вероучения. Однако чаще всего такие документы касаются церковного устройства.

Томос для ПЦУ: как он выглядит и что означает

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Томос для ПЦУ: как он выглядит и что означает

Скриншот с видео

Томос для ПЦУ: как он выглядит и что означает

Скриншот с видео

Томос для ПЦУ: как он выглядит и что означает

Скриншот с видео

Томос для ПЦУ: как он выглядит и что означает

Скриншот с видео

Томос для ПЦУ: как он выглядит и что означает

Скриншот с видео

Томос для ПЦУ: как он выглядит и что означает

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря в Киеве состоялся объединительный Собор, на котором была создана Православная церковь в Украине и избран ее глава митрополит Епифаний. 4 декабря патриарх Варфоломей призвал всех глав автокефальных православных церквей поддержать Православную церковь Украины.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
единая церковь
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Старієнко Надія
Старієнко Надія
Слава Тобі, Господи!
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Если бы после получения томоса об автокефалии в Украине помидоры стали стоить как Турции…
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Цуканов Евгений, или нах, пидар мокшанутый!
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