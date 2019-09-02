Толпы туристов: появилось правдивое видео с пляжа Крыма

В сети показали видео из оккупированного Россией Крыма, на котором видно полное отсутствие туристов на пляже уже 1 сентября.

Кадры были опубликованы на странице "Утомленный Парадами" в Twitter. В сети подметили, что сезон в этом году в Крыму так и не начался.

"Уже не сезон. Один из уютных пляжей ЮБК. Воскресенье, 1 сентября 2019", – говорится в комментарии к видео.

"В Крыму было 7 миллионов туристов, просто все они одновременно разъехались по домам. Готовится к 1 сентябрю", – шутят в сети.

Уже не сезон.

Один из уютных пляжей ЮБК.

Воскресенье, 1 сентября 2019. pic.twitter.com/gCYwoTPzEn — Утомленный Парадами (@SouthUkr) September 1, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия по-новому отгородила украденный Крым от Украины. Опубликованы фото.

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