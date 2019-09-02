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2 сентября • обновлено в 11:30
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Толпы туристов: появилось правдивое видео с пляжа Крыма

7.5т Читать материал на украинском

В сети показали видео из оккупированного Россией Крыма, на котором видно полное отсутствие туристов на пляже уже 1 сентября.

Кадры были опубликованы на странице "Утомленный Парадами" в Twitter. В сети подметили, что сезон в этом году в Крыму так и не начался.

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"Уже не сезон. Один из уютных пляжей ЮБК. Воскресенье, 1 сентября 2019", – говорится в комментарии к видео.

"В Крыму было 7 миллионов туристов, просто все они одновременно разъехались по домам. Готовится к 1 сентябрю", – шутят в сети.

Толпы туристов: появилось правдивое видео с пляжа Крыма

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия по-новому отгородила украденный Крым от Украины. Опубликованы фото.

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Тема
Аннексия Крыма
Тег
Новости Крыма
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Nikolaeva Nadezhda
Nikolaeva Nadezhda
Ещё долго фантомные боли будут украинцев преследовать.
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Гавриш Роман
Гавриш Роман
А есть видео с переполненным этим пляжем до 2014 года, или публикуются видео только с пляжей никому не известных))))))))
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70rus xxx
70rus xxx
Да пустые пляжи,пустые.Успокойтесь, ради всех святых.Никто вас с пляжей Одессы не гонит в Крым.
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