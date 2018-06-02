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"Только смерть Путина": в Раде выступили против виз с Россией

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Введение визового режима с Россией в ответ на подготовку убийств в Украине оппозиционных деятелей не изменит планов Кремля по ликвидации неугодных ему деятелей.

Об этом в эфире ObozTV заявил внефракционный нардеп Борислав Береза.

"Есть ли граница у России с Британией? Нет. Но Скрипалей достали и на Туманном Альбионе. Это истерические заявления, которые люди делают на эмоциях. Нужно понимать, что действительно поможет, а что нет. Смерть Путина помогла бы. Это, возможно, поменяло бы вектор России. Все остальное – это сказки, которыми пытаются получить политические преференции", - считает депутат.

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По его словам, потенциальной мишенью российских спецслужб сегодня может стать каждый, кто высказывается за разрыв любых связей с Москвой.

"Любой, кто является противником кремлевского режима, кто является противником "русского мира", кто хочет развития Украины. Понимаете, Россия до сих пор пытается вернуть Украину под свой контроль. Любой, кто мешает ей в этом – это враг России", - отметил он.

Также Береза дал уничижительную оценку твитту главреда телеканала Russia Today Маргариты Симоньян, в котором она приписала к убитым в Киеве известным деятелям депутата Владимира Парасюка.

"Russia Today – это "Ложь Today". Комментировать их - это не уважать себя", - подчеркнул политик.

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Как сообщал OBOZREVATEL, об "убийстве" Бабченко в собственной квартире стало известно 29 мая. Сообщалось, что в него стреляли, после чего он якобы умер в карете "скорой помощи". Информацию "подтвердили" в полиции, которая опубликовала фоторобот предполагаемого убийцы.

30 мая на брифинге в Киеве глава СБУ Василий Грицак сообщил, что журналист жив, все это было инсценировкой и речь идет о спецоперации СБУ по поимке заказчика убийства.

Позже было названо имя организатора покушения на Бабченко.

Читайте все новости по теме "Эфиры Oboz TV" на Обозревателе.

Темы
Эфиры Oboz TVЭксклюзивПрямая трансляцияПокушение на Аркадия Бабченко
Персоны
Борислав БерезаАркадий Бабченко
Место
Украина
Объект
Верховная Рада Украины
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