"Только смерть Путина": в Раде выступили против виз с Россией

Введение визового режима с Россией в ответ на подготовку убийств в Украине оппозиционных деятелей не изменит планов Кремля по ликвидации неугодных ему деятелей.

Об этом в эфире ObozTV заявил внефракционный нардеп Борислав Береза.

"Есть ли граница у России с Британией? Нет. Но Скрипалей достали и на Туманном Альбионе. Это истерические заявления, которые люди делают на эмоциях. Нужно понимать, что действительно поможет, а что нет. Смерть Путина помогла бы. Это, возможно, поменяло бы вектор России. Все остальное – это сказки, которыми пытаются получить политические преференции", - считает депутат.

По его словам, потенциальной мишенью российских спецслужб сегодня может стать каждый, кто высказывается за разрыв любых связей с Москвой.

"Любой, кто является противником кремлевского режима, кто является противником "русского мира", кто хочет развития Украины. Понимаете, Россия до сих пор пытается вернуть Украину под свой контроль. Любой, кто мешает ей в этом – это враг России", - отметил он.

Также Береза дал уничижительную оценку твитту главреда телеканала Russia Today Маргариты Симоньян, в котором она приписала к убитым в Киеве известным деятелям депутата Владимира Парасюка.

"Russia Today – это "Ложь Today". Комментировать их - это не уважать себя", - подчеркнул политик.

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Как сообщал OBOZREVATEL, об "убийстве" Бабченко в собственной квартире стало известно 29 мая. Сообщалось, что в него стреляли, после чего он якобы умер в карете "скорой помощи". Информацию "подтвердили" в полиции, которая опубликовала фоторобот предполагаемого убийцы.

30 мая на брифинге в Киеве глава СБУ Василий Грицак сообщил, что журналист жив, все это было инсценировкой и речь идет о спецоперации СБУ по поимке заказчика убийства.

Позже было названо имя организатора покушения на Бабченко.