"Только слепой не видит, как Москва это делает!" В ПЦУ внезапно вступились за Филарета

Москва взялась активно информационно поддерживать последние заявления и действия почетного патриарха Филарета, чтобы доказать его лояльность к России, хотя это не так.

Об этом на странице в Facebook заявил архиепископ Православной церкви Украины Евстратий Зоря, подчеркнув, что как бы кому не нравился Филарет - он ключевая личность в истории становления автокефалии УПЦ всех трех последних десятилетий.

"Только слепой не видит, как она (Москва. – Ред.) это делает через собственные медиа и связанные с пророссийскими силами СМИ в Украине. Кроме того, не просто критика, а нивелирование Томоса как такового - очень нужна Москве в достижении ее целей - России важно доказывать, что "Филарет всегда был такой", - отметил он.

"Не следует забывать, что именно удовлетворение в октябре прошлого года его апелляции (екклето) к Вселенскому Патриарху на несправедливые решения РПЦ о "лишении сана и анафему" разблокировало процесс объединения и сделало возможным предоставление Томоса", - уточнил он.

Почетный патриарх Филарет Радио Свобода

Поэтому, по его словам, одна из задач Москвы по делу подрыва Томоса - доказывать, что удовлетворение апелляции было "неправильным, незаконным, ошибочным".

"А для этого как раз и утверждается, указывая на нынешние ошибочные действия старца, усиливая впечатление от них в разы: "он всегда был раскольником, он в 1992 все делал не ради церкви, а ради власти". Если согласиться с этим тезисом - тогда Москва будет настаивать, что "осуждение" было "справедливое", удовлетворение апелляции - "неправильное", а затем "неправильное" и все, что было дальше, включая Объединительный Собор и Томос", - пояснил Зоря.

По его словам, это объективно не так, потому что в 1992 году он защищал решение Собора об автокефалии, а теперь он противостоит соборным решениям - это принципиальное отличие, которое нельзя игнорировать никому.

"Судили" его именно за то, что он пошел против воли Москвы, а не за то, что ему приписывали. Всем же прекрасно известно, какие лица и с какими преступлениями перед канонам годами и десятилетиями не только остаются в руководящих кругах РПЦ, получают не осуждение, а почести и карьерный рост - так что никакой объективности в московском "судопроизводстве" не было и нет. Наша общая задача - всех, кто хочет блага церкви - не дать Москве сыграть в эту игру, заставляя через нынешние неправильные заявления и действия почетного патриарха Филарета отвергать все, что он сделал для церкви и Украины", - заключил архиепископ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее В ПЦУ заявили, что патриарх Филарет дал интервью пропагандистам издания "Россия 24" из-за болезни.

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