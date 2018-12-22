''Только проклятия!'' Выяснились новые причины бойкота УПЦ МП Собора

Епископы УПЦ МП в большинстве своем проигнорировали объединительный Собор, на котором выбрали предстоятеля Православной церкви Украины, из-за пропаганды.

Об этом в интервью LIGA.net завил митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий), который перешел из УПЦ МП в единую церковь.

"В УПЦ МП 87 архиереев. Мы могли войти в новую церковную структуру и стать ее организаторами. А блаженнейшего митрополита Онуфрия - выбрать предстоятелем. Но наши этого не захотели. Отдельные архиереи сначала согласились, потом передумали. Многие священники, в том числе, моей епархии - тоже согласились, а вскоре передумали", - сказал он.

"После того, как на собор пришли только я и митрополит Александр. Они решили: "А, если только владыка Симеон и владыка Александр, и больше их никто не поддержал, значит что-то там не так. Я - за свое кресло, мне и так хорошо, живу по себе". Тут сработала и пропаганда, конечно", - подчеркнул Симеон.

Митрополит Симеон "5 канал"

Также он заявил, что не жалеет о принятом решении.

"Пусть каждый сам за себя говорит. Я не жалею. Может, я не совсем был уверен, особенно когда пришел на Собор и увидел, что нас только двое - а думалось, что будет больше. Но куда было отступать? И знаете, что? Мы нашли поддержку среди тех, кого еще вчера считали своими врагами. Наших - не было. Но были другие. Которые поняли, поддержали, и не только на Соборе. Наши никто не спросил, как вы там и что. Только проклятия и оскорбления, болото, грязь и все остальное. А тут звонили архиереи что из бывшего КП, что из УАПЦ", - добавил митрополит.

Как сообщал OBOZREVATEL, Синод УПЦ МП лишил епархий двух архиереев, участвовавших в объединительном Соборе в Киеве: митрополитов Александра Драбинко и Симеона Винницкого.