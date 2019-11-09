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9 ноября • обновлено в 15:05
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Только по направлению: в Украине изменят правила приема врачей

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В Украине с 2020 года бесплатные услуги врача можно будет получить только по направлению лечащего врача или после подписания декларации.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины, передают "Факты". По данным ведомства, также в следующем году не будет субвенций на содержание медицинских учреждений не предусмотрена.

Только по направлению: в Украине изменят правила приема врачей

gogetnews.info

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Кроме того, без направления специализированную медицинскую помощь можно будет получить бесплатно пациентам, которые обратились к акушеру-гинекологу, стоматологу, психиатру, наркологу. Аналогично без направления безвозмездно предоставляется медицинская помощь при неотложном состоянии.

В перечень медуслуг войдут первичная, вторичная (специализированная), третичная (высокоспециализированная), экстренная и паллиативная медицинская помощь. Также в список войдут реабилитация, беременность, роды, и медицинская помощь детям до 16 лет.

При этом ведомство отмечает, что в следующем году не предусмотрено субвенций на содержание медицинских учреждений. Из 113 млрд гривен на медицину в госбюджете 72 млрд гривен пойдут медучреждениям за фактически предоставленные услуги.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о правах и обязанностях украинцев, как пациентов, так и лечащих врачей и медицинского персонала.

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Темы
Медицинская реформа Медицинские нововведения в Украине
Место
Украина
Тег
медицина
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Понятно к гинекологу. А к урологу тоже через семейного лекаря? Да это прямое издевательство. А сломанная рука или нога - к травмотологу? Колониальная администрация ускоренными темпами оптимизирует популяцию аборигенов.
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семенов Александр
семенов Александр
В России все граждане имеют полис ОМС
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