''Только по бумажке'': мусульмане Донецка рассказали о ''прелестях'' проповедей от ''МГБ ДНР''

Мусульман на территории оккупированного Донецка принудили согласовывать проповеди с "Министерством государственной безопасности ДНР".

Об этом на странице в Facebook написал муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов. По его словам, подтверждение тому – происходящее в одной из мечетей.

"Знаете, что в конце пятничной проповеди сейчас говорит имам Соборной мечети города Донецка? Имам торжественно и официально сообщает, что текст проверен и согласован МГБ ДНР!" – пишет он.

Соборная мечеть Донецка Киевский Муфтият

Соборная мечеть Донецка Online.ua

Отмечается также, что, по словам прихожан, любые отступления от утвержденного текста не допускаются, за чем в молитвенном зале следят "наблюдатели", которые держат в руках те же бумажки от "МГБ ДНР".

Муфтий Саид Исмагилов Гордон

"Я уже давно слышал, что такое практикуется в России, но на оккупированной территории Донбасса это новая практика. Мне интересно, в храмах других религий такая же ситуация, это исключительно ноу-хау для мусульман?" – в недоумении написал Исмагилов.

Напомним, упомянутая мечеть находится недалеко от линии фронта, от бывшего Донецкого аэропорта. До лета она 2018 фактически не функционировала из-за аварийного состояния – в нее попало несколько снарядов.

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