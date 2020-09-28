Только одна область Украины оказалась готовой к ослаблению карантина

Состоянием на 28 сентября только Кировоградская область соответствует необходимым критериям, чтобы ослабить карантинные меры в регионе.

Остальные области Украины и Киев остаются в пределах своих карантинных зон, сообщает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что загруженность коек в больницах первой волны пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирус превышает 50% в Киеве, Винницкой, Волынской, Донецкой, Луганской, Одесской, Ривненской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областях.

Также уровень заболеваемости на 100 тысяч населения превысил пороговый уровень в следующих регионах: в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро понедельника, 28 сентября, в Украине официально подтверждены 201 305 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2671 – обнаружены за прошедшие сутки.