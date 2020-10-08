Только одна область Украины может ослабить карантин – Минздрав

В Украине в четырех областях больничные койки более чем на 70% заполнены больными коронавирусом или теми, кто еще ждет подтверждения этого диагноза.

Из-за этого и несоответствия другим критериям, по состоянию на 8 октября, только один регион страны оказался готовым к смягчению карантина. Соответствующие данные приводит пресс-служба Министерства здравоохранения на сайте ведомства.

В частности, наибольшая загруженность коек наблюдается в Ивано-Франковской (177%), Донецкой (96,8%), Одесской (80,8%) и Луганской (76%) областях.

Всего в стране больными коронавирусом занято 31 716 койко-мест, что составляет 66,2% от всех больничных коек первой волны.

В связи с этим, по данным министерства, в настоящее время ослабить карантин могут только в Кировоградской области. В других же регионах превышен еще и показатель заболеваемости COVID-19.

В среднем в Украине он за 14 дней на 100 тысяч населения составляет 148,7 (норма – 40). Лидером здесь стала Сумская область (267,6), которая сместила Тернопольскую (255,3). Например, в Киеве показатель заболеваемости составляет 176,4, а в Кировоградской – 21.

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