Только одна область Украины может ослабить карантин – Минздрав
Снять некоторые противоэпидемические ограничения готова Кировоградщина
В других регионах медучреждения переполнены больными коронавирусом
Также в областях превышен показатель заболеваемости COVID-19
В Украине в четырех областях больничные койки более чем на 70% заполнены больными коронавирусом или теми, кто еще ждет подтверждения этого диагноза.
Из-за этого и несоответствия другим критериям, по состоянию на 8 октября, только один регион страны оказался готовым к смягчению карантина. Соответствующие данные приводит пресс-служба Министерства здравоохранения на сайте ведомства.
В частности, наибольшая загруженность коек наблюдается в Ивано-Франковской (177%), Донецкой (96,8%), Одесской (80,8%) и Луганской (76%) областях.
Всего в стране больными коронавирусом занято 31 716 койко-мест, что составляет 66,2% от всех больничных коек первой волны.
В связи с этим, по данным министерства, в настоящее время ослабить карантин могут только в Кировоградской области. В других же регионах превышен еще и показатель заболеваемости COVID-19.
В среднем в Украине он за 14 дней на 100 тысяч населения составляет 148,7 (норма – 40). Лидером здесь стала Сумская область (267,6), которая сместила Тернопольскую (255,3). Например, в Киеве показатель заболеваемости составляет 176,4, а в Кировоградской – 21.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 октября в Украине зафиксировали рекордное количество новых больных COVID-19 – 5397. Всего в стране официально подтверждены 244 734 случая коронавирусной инфекции.
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что медицинская система Украины может не выдержать нагрузки больными коронавирусом, если украинцы не начнут сознательно соблюдать правила карантина.
В Кабинете министров Украины отрицают вероятность введения нового локдауна из-за пандемии COVID-19.