"Выбираете "что попало": Ницой призвала украинцев голосовать за националистов

Украинская писательница Лариса Ницой заявила, что на президентских выборах стоит голосовать только за националистов.

По ее словам, именно они заинтересованы в развитии всего украинского. Такое высказывание она сделала в интервью в эфире канала TV 7+ (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Однозначно нужно выбирать только националистов, потому что они будут сориентированы на национальные экономику, культуру и образование. Только националистическая страна выживет, потому что все соседние страны, которые выжили, являются такими", ― заявила Ницой.

Также она рассказала, что украинцы выбирают "не тех" кандидатов потому, что мало читают.

"Есть прямая связь: читающие страны живут процветая, а не читающие ― в таком же заброшенном состоянии, как мы. Украинцев нужно научить читать. Наши люди, не читая о политиках, ничего о них не зная, идут на выборы, продаются за то кило гречки или за красивые глаза, не несут персональной ответственности за свой выбор и выбирают "что попало", ― заявила украинская писательница.

Как писал OBOZREVATEL, Ницой уличила госдуму РФ во лжи.