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16 января • обновлено в 15:50
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"Только на русском!" Zara угодила в скандал из-за украинского языка

1.3т
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Торговая сеть Zara Home официально заявила покупателю из Киева, что для Украины на сайте не предусмотрен украинский язык.

В Zara сообщили, что сеть общается с клиентами исключительно на русском или английском языках. Соответствующее письмо попало в распоряжение издания "Главком".

Киевлянин интересовался, почему сайт компании не дает возможности делать покупки с территории Украины на государственном языке. В компании Zara, продающей в Украине одежду, домашний текстиль и предметы для дома, подтверждают, что украинский язык на их сайте недоступен.

В Zara заявили, что на их сайте не предусмотрен украинский язык

В Zara заявили, что на их сайте не предусмотрен украинский язык

glavcom.ua

В отделе обслуживания клиентов компании сообщили, что "для Вашей страны предусмотрены только русский и английский языки".

Zara угодила в скандал из-за украинского языка

Zara угодила в скандал из-за украинского языка

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат от президентской фракции "Слуга народа" Максим Бужанский оскандалился внесением в парламент законопроекта об отмене закона №5670-д об украинском языке. Он заявил, что документ якобы дискриминирует русскоязычных.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина
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фил филька
фил филька
в мире русскоязычных 277 млн. украиноязычных примерно 45 млн. любой коммерсант будет ориентироваться в первую очередь на бОльшую аудиторию. это логично. почему упоротые этого не понимают? потому что упоролись дальше некуда))
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hunt andres
hunt andres
Если упорантам не нравится - могут не покупать. Свободный рынок.
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