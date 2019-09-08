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9 сентября • обновлено в 11:11
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"Только догадывался": узник Кремля Кольченко поделился деталями обмена

5.2т Читать материал на украинском

Освобожденный 7 сентября кремлевский узник Александр Кольченко думал, что его переводят в другой лагерь из колонии российского города Копейск Челябинской области, где он отбывал наказание, а об обмене лишь догадывался.

Об этом он сказал в интервью "Громадське". По его словам, в Москву Кольченко доставили еще 16 августа, за три недели до освобождения, всех украинских политзалюченных изолировали друг от друга.

"Меня вызвали к операм, сказали будто пришел адвокат. Но никакого адвоката не было. Я спустился, вышел из здания, а там стояли мои баулы. Мне сказали, что еду на суд. Но понятно было, что нет. Думал, перевозят в другой лагерь, о возможном обмене лишь догадывался", – поведал он.

Александр Кольченко

Александр Кольченко

ТСН

По словам Кольченко, из колонии его доставили в СИЗО, а оттуда самолетом в Москву. Там ему предложили написать помиловании, но он отказался. В московском СИЗО "Лефортово" все украинцы были изолированы, в камере находились по одному. Им не позволяли общаться с адвокатами и членами общественной наблюдательной комиссии.

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"Я знал, что Станислав Клых там есть, мы с ним вместе ехали. Знал, что моряки там. Уже утром 7 сентября в камеру пришли за подъёмом, принесли документы на подпись, дали справку об увольнении и средства. Отдали баулы, я собрался и ждал часа два-три. В автобус мы заходили по одному. Рядом с каждым ФСБшник ехал, но мы общались", – уточнил Кольченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские медики ежедневно делали различные анализы крови политическому узнику Кремля Александру Кольченко во время его голодовки в тюрьме, из-за чего у него на руках не было живого места от уколов.

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Тема
Обмен пленными
Персона
Александр Кольченко
Место
Россия
Теги
обмен военнопленные пленные моряки Новости России
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Ронович Рон
Ронович Рон
Да у них у всех рожи как у Савченко, а каких голодовках идёт речь, может у них раздельное питание было, они это имеют ввиду ?
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филипп филипыч
филипп филипыч
я че фсбешники в автобусе не пытали? странно мог бы и нагнать))
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