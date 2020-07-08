Детей три часа не пускали в туалет: украинка рассказала, что пришлось пережить в тюрьме Греции

Жительница Черкасс Лариса Семиз оказалась среди 17 украинцев, которых не пустили в Грецию. Женщина летела на лечение и взяла с собой двух внучек. Однако путешествие обернулось ужасами в полицейском участке, людей держали без воды и еды.

7 июля украинка с внучками смогла вернуться домой. О том, что им пришлось пережить, читайте в материале OBOZREVATEL.

Сначала не пускали, а потом пригласили в самолет

– Почему вы полетели в Грецию? Вы проверяли перед вылетом информацию о том, пускают ли украинцев или нет?

– В Греции я была уже не один раз, очень люблю эту страну. Летела туда лечить спину и взяла с собой внучек, чтобы они немного отдохнули (билеты на самолет семья купила уже давно. – Ред.) На тот момент нигде – ни на сайте МИД, ни греческого посольства в Украине – не было информации, что нас пускают только по визам (рабочим, студенчески и т.п. – Ред.). На греческом сайте, где мы заполняли анкету для получения QR-кода, было написано, что разрешен въезд гражданам Украины, у которых есть вид на жительство, разрешение на работу, учебу, а также на лечение и морякам. Я заполнила документы, отправила и только через четыре дня, перед самым вылетом получила код, восприняла это как разрешение.

Лариса Семиз часто бывает в Греции, но с плохим отношением столкнулась впервые. Facebook Ларисы Семиз

– В нашем аэропорту у вас проверяли документы, задавали вопросы?

– Да. В аэропорту задавали вопросы и даже изначально сказали, что мы не можем полететь. Но потом сфотографировали мои бронировки и сказали, что отправили в греческую миграционную службу и чтобы мы подождали. Через 40 минут нас пригласили на посадку.

– Что произошло в Афинах, почему вас не пустили?

– В Афинах на паспортном контроле у нас спросили визу. Больше никакие документы их не интересовали. Естественно, у нас ее не было. Таких собралось 17 человек и нас всех отправили в тюрьму.

"Только через три часа меня с детьми пустили в туалет"

– Как греки к вам относились?

– Они очень плохо вели себя по отношению к нам. Я первый раз в этой стране сталкиваюсь с таким поведением. Просто стыдно за них. Пограничники отвели нас в полицию аэропорта. И полицейские относились к нам словно мы везли контрабанду или нас поймали в горах при незаконном пересечении границы. Сначала мы находились в узком коридоре, накопителе. Среди нас был один моряк, два часа просидел, но потом представители его компании добились, чтобы его отпустили.

Лариса Семиз - волонтер, помогала бойцам АТО. Facebook Ларисы Семиз

Только через три часа меня с детьми впервые пустили в туалет и разрешили набрать воды из-под крана. Мы все с ручной кладью, в помещении не было даже розеток, чтобы подзарядить телефон. Наступила ночь и это был кошмар – холодно, сильно работали кондиционеры, но теплых вещей с собой не оказалось. Дети перенесли тяжело, но хорошо, что не заболели. Дали всего три стула, достались моим детям. Но они не могли уснуть.

"Сначала консул сказала, что я ее разбудила среди ночи"

– Как помогало вам консульство?

– Знаете, прошло четыре часа, уже была половина первого ночи, мы продолжали сидеть в этом коридоре-накопителе. Я поняла, что нужно что-то делать, и позвонила на горячую линию нашего консульства в Греции. Сначала консул полчаса рассказывала, что я ее разбудила среди ночи и вообще она ничего не может сделать. Потом еще три часа говорили, что ничего не могут, что нас отправят домой неизвестно когда. До этого был прецедент – парень просидел там 16 дней.

Консул нам сутки объясняла, что отправить назад нас могут только рейсом Ryanair и никакими другими авиалиниями. И мы не можем купить обратный билет, заплатить за еду, оплатить гостиницу. Я предлагала любые варианты, лишь бы вытащить детей из этого кошмара. Но консул говорила, что такие тюремные условия – лучшее, что могут предложить. Тогда мы стали поднимать шум и обращаться в СМИ. После этого ситуация поменялась.

В греческой тюрьме женщина оказалась с внучками. Факты

По просьбе консула в обед следующего дня нам дали тюремные матрасы. Консульство привезло воду, туалетную бумагу, мыло, антисептик. За это им спасибо.

– Что у вас было с едой, в тюрьме вас кормили?

– В полицейском участке был кафетерий, куда выпускали раз в сутки одного представителя. Мы ему составляли список, что купить. Но на самом деле, взять нечего, горячей еды не было. Чай, кофе, йогурт. Но в первый день мы и этому радовались.

Вещей с собой не было, а ночью там холодно, днем – жарко. Потом мне разрешили взять вещи. За день до вылета я попросила представителя консульства купить простыни и подушки детям, дала деньги. Они зашли в магазин рядом с участком и все принесли.

До последнего не знали удастся ли вернуться домой

– Как же организовали вам вылет назад?

– Мы до последнего не знали, сможем ли вернуться домой 7 июля, во вторник, или нет. Тут озвучивали, что точно прилетим, а на самом деле мы были в неведении. Сначала Ryanair не откликался. И представители консульства располагали данными, что во вторник рейса нет. Только уже в день вылета сказали, что если не будет Ryanair, то полетим Wizzair. Хотя, когда мы прилетели в Грецию, там были две девушки-американки, их тоже задержали. Но на другой день их отправили рейсом в другую страну, потому что ближайший рейс из Америки будет нескоро. Т.е. такой вариант возможен, но только не для нас.

– После такого приключения еще раз полетите в Грецию?

– В любом случае нескоро. Пока отдохнем. По прилету в Киев я говорила с пограничниками, они тоже расспрашивали, что произошло, для них многое было открытием. Сказали, что уже после нас был рейс в Салоники, то всех наших граждан спокойно пропустили. Да и до нас все самолеты пускали, не было проблем. Только мы попали под раздачу.

Только благодаря шумихе отпустили студентку, которая через Грецию летела во Францию. И трех бизнесменов, их греческие партнеры очень давили на власть. С нами была девушка-модель, которую пригласили в Грецию, ей купили билет. Греки говорили, что проверяли всю информацию и ее должны были пустить. Также летела украинка, которая планировала выйти замуж за грека. Они уже давно встречаются, сам он какой-то представитель Греции по евроинтеграции. И она тоже вместе с нами вернулась домой.

Важно сказать, что теперь греки пускают только тех, у кого есть виза – рабочая, виза на проживание, на учебу и т.д. Больше их ничего не интересует.