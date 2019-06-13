"Только без тебя, Володя": Путин разозлил сеть заявлением о дружбе с Украиной

Сеть разозлило заявление президента России Владимира Путина о том, что Кремль восстановит дружбу с Киевом, несмотря на "состояние отношений с украинскими элитами".

Соответствующее видеоинтервью с лидером РФ появилось на странице журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Пользователи бурно отреагировали на речь Путина. По мнению большинства, отношения можно восстановить только после того, как российский президент ответит за все преступления против украинцев.

Владимир Путин Крым.Реалии

"Бабушкины сказки", "Восстановим, конечно. Но это будет уже без тебя, Володя", "Восстановим, но после того, как плешивого карлика повесят сами русские и попросят извинений за всё", "Ботокс в голове уже пропитал мозги, дал побочные эффекты", "Восстановим отношения с Украиной, когда Путин сдохнет", "Ага, восстановим. Сразу после возвращения Украине Донбасса, Крыма и Кубани! После выплаты всех репараций и трибунала над Ху**лом! А насчет "адиннарот" пользуясь случаем хочу еще раз напомнить – вольный украинец никогда не был и не будет "одним" с русским рабом!" – написали в комментариях.

Путин: Неизбежно, мы восстановим отношения с Украиной. Не может такого быть такого между частями одного народа, как бы ни складывались отношения с прежними украинскими элитами, которые во главу угла ставили личную выгоду. Но новое-то руководство, надеюсь, лишено таких ограничений pic.twitter.com/gxS4aXZPEJ — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 13 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России заговорили, что главы РФ и Украины могут подписать новые мирные соглашения по урегулированию конфликта на Донбассе.

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