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1 ноября • обновлено в 11:25
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"Толчки могут начаться в любой момент!" Украину предупредили о мощном землетрясении

9.5т Читать материал на украинском

В ближайшее время может произойти довольно сильное землетрясение в Закарпатской области Украины.

По словам сейсмолога Александра Кендзеры из Института геофизики НАН Украины, Закарпатье – сейсмически активный регион, в котором магнитуда катастрофы может достигать 8-ми баллов, передает "Сегодня".

"Людям уже сегодня надо готовиться к событию, поскольку предсказать его невозможно: толчки могут начаться в любой момент", – говорится в сообщении.

В случае начала сейсмической активности населению нужно сразу же укрыться в деревянных зданиях, поскольку они гораздо безопаснее кирпичных. Людям, которые проживают на первом или втором этаже, можно выйти на улицу, тогда как другим лучше переждать землетрясение в помещении. Спускаться не стоит: лестница в любой момент могут обрушиться.

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В помещении стоит подальше отойти от окон и стен, чтобы не пораниться осколками. Также нужно избегать крупной техники, которая может упасть на вас.

Землетрясение

Землетрясение

Подробности

Самыми опасными участками нашей страны считается район Зоны Вранча – Карпатских гор и запад Одесской области. Там были зафиксированы землетрясения интенсивностью 6-7 баллов по 12-балльной шкале. Эпицентры находились в Сваляве, Мукачево, Ужгороде. Также сейсмическая активность была замечена и на Прикарпатье. Толчки силой 6 баллов были в Залещиках и Каменке-Бугской.

Как писал OBOZREVATEL, ранее жители оккупированной Макеевки забили тревогу из-за повторяющихся землетрясений. Местные жители чувствуют их в основном ночью и вечером.

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Тема
Землетрясение в Украине
Место
Украина
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Serov Oleg
Serov Oleg
доскакались,плять...
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филипп филипыч
филипп филипыч
если подпрыгнуть перед самым толчком то его не почувствуешь
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Не х0хлы, врут вам все. Это будут максимально приближенные к реальности испытания сейсмического оружия Путина.
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