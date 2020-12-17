Тодуров: власть полностью провалила борьбу с коронавирусом

Власти Украины полностью провалили борьбу с коронавирусом (COVID-19).

Как заявил в интервью Алесе Бацман кардиохирург, директор Института сердца Борис Тодуров, еще в апреле было понятно, что необходимо создавать какую-то структуру взамен санстанции, которую "убили" в 2017 году (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Нужно было создать структуру, на мой взгляд, на базе СНБО, которая бы включала в себя межведомственную комиссию, которая бы оценила все факторы риска и взвесила бы кадровый потенциал, ведь у нас же инфекционистов нет", – отметил он.

Также, по словам Тодурова, такая структура должна была бы оценить запасы кислорода, инфраструктуру, наличие мониторов, дыхательных аппаратов, трубок, "расходки", кроватей, простыней, одноразовых масок и всего остального.

"Кто-то должен был хотя бы оценить потребности", – подчеркнул врач.

Он добавил, что украинские ученые уже к апрелю сделали математическую модель распространения COVID-19, потому можно было предвидеть его последствия.

Как писал OBOZREVATEL, Борис Тодуров рассказал, что вакцинация украинских медиков от коронавируса может начаться в январе 2021 года.