Тодуров рассказал, почему умерших от COVID-19 хоронят в пакетах и не делают вскрытия

Умерших из-за COVID-19, не вскрывают и хоронят в специальных пакетах, поскольку их тела сохраняют флору, которая может быть опасна для других людей.

Об этом рассказал в интервью Алесе Бацман кардиохирург, директор Института сердца Борис Тодуров. Он подчеркнул, что по этому поводу есть строгие правила (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам медика, в организме человека присутствуют различные биологические жидкости: слизь, мокрота и т.д.

"Какое-то время там сохраняется биологический материал. Если человек умер от пневмонии, то у него кроме вируса могут быть еще и пневмоктоки и синегнойная палочка и все что угодно. Если человек пролежал в реанимации с пневмонией много дней, то он априори имеет некую бактериальную, грибковую, вирусную флору, которая может быть опасна для людей", – пояснил кардиохирург.

Он уточнил, что вскрытие тел пациентов, которые умерли от COVID-19, делают только в редких случаях, и только в судебно-медицинских учреждениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Скадовске местная администрация запретилародственникам умершего от COVID-19 мужчины похоронить его в городе и попросил увезти тело.

Родственница умершего пациента больницы в Василькове Киевской области рассказала жуткие подробностями о том, как бесчеловечно там хоронят людей с подозрением на коронавирус.