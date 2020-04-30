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30 апреля • обновлено в 18:26
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Тодуров рассказал, как радикально улучшить ситуацию с трансплантологией в Украине

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Чтобы ситуация с трансплантологией в Украине радикально улучшилась, необходимо перенять белорусский опыт.

Об этом в программе "Первый подкаст" Василия Апасова на YouTube рассказал кардиохирург, заслуженный врач Украины и директор "Института сердца" Борис Тодуров. Он отметил, что для этого достаточно просто перевести и адаптировать их закон (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

"Повторите их опыт и все!" Тодуров рассказал, как радикально улучшить ситуацию с трансплантологией в Украине

По словам Тодурова, в таком случае ситуация в стране улучшится в течение года.

"Перевести белорусский закон на украинский язык, внести туда наши правки и принять. И через год у нас будет нормальная трансплантология. Вот Беларусь, 10 лет назад они это начали делать и сегодня лидеры в Европе. Зарабатывают деньги, лечат своих больных. Тысячи белорусов лечатся радикально и дешево за счет иностранцев. Повторите их опыт", – отметил врач.

Кардиохирург добавил, что для этого в Украине нет человека, которые своим волевым решением изменил бы ситуацию.

"Нет человека, который отодвинул бы на второй план личные карманные интересы и поставил бы на первое место интересы пациентов. Когда интересы пациентов станут на первое место, может такие волевые решения появятся", – сказал Тодуров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тодуров заявил, что Украина отстает от мировой медицины на десятилетия.

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Автор
Юрий Сергиенко
Персона
Борис Тодуров
Место
Украина
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