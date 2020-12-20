Тодуров провел пять операций на сердце у детей в Казахстане. Видео

Украинский кардиохирург Борис Тодуров в воскресенье, 20 декабря, провел пять операций на сердце у детей в Казахстане.

Бригада Института сердца прибыла в город Тараз по приглашению иностранных коллег. Врач показал видео с операционной на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Тодуров отметил, что на 21 декабря запланировано еще две операции. При этом первые пять прошли успешно.

"Нужно отметить, что медицина в Казахстане за последние 10 лет поднялась до Европейского уровня во многом благодаря энтузиазму врачей и серьезной поддержке правительства. Во всех областях появились кардиохирургические центры, где выполняются очень сложные операции. Это все финансирует государство и полностью бесплатно для пациентов. Мы очень рады поделиться своим опытом с нашими коллегами, которые впечатлили нас своим традиционным казахским гостеприимством", – написал кардиохирург.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, известный кардиохирург и директор Института сердца Министерства здравоохранения Украины Борис Тодуров добрался из Мариуполя во Львов за менее чем 4 часа, чтобы провести срочную трансплантацию сердца от умершего донора.