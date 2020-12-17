Тодуров – о зарплатах медиков: это катастрофа, хирург, оперирующий каждый день, получает 7 тысяч грн

В Украине сложилась крайне тяжелая ситуация с зарплатами для медиков. Даже врачи, которые каждый день оперируют на сердце, получают мизерные 7000 гривен.

Об этом в интервью для YouTube-канала программы "Бацман" рассказал кардиохирург, директор Института сердца Борис Тодуров. По его словам, даже профессионалам с огромным опытом платят за их труд такие маленькие суммы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы – государственная больница, государственные зарплаты. Зарплата сестры – 5,5 тысяч грн, средняя. Зарплата врача – 7 400 грн. Это при том, что очень много работает докторов наук, кандидатов наук. Люди заслуженные. Официальная зарплата – 7 000 грн у хирурга с 15-летним стажем. Нет никаких доплат", – рассказал директор Института сердца.

По его словам, он имеет определенные надбавки за звание заслуженного врача, за доктора наук, за членкора, за заведующего кафедрой и за выслугу лет. Однако большинство медиков работают только за минимальные оклады.

"Доктор, который оперирует каждый день, кандидат наук, получает сегодня 7 400 грн в месяц, отвечая за сотни жизней и имея высочайшую квалификацию. Это реалии. Это катастрофа. И даже из нашей клиники очень успешной много людей едут за границу. Сейчас я не могу назвать ни одной европейской страны, где бы не работали наши сотрудники", – отметил Тодуров.

Что касается доплат медикам за работу с пациентами, больными коронавирусом, то она, подчеркнул врач, не превышает 2-3 тысяч гривен. Однако о надбавках в 300% никакой речи не идет.

Отметим, что в Украине сложилась ситуация, когда ветеринары зарабатывают больше, чем врачи, которые лечат людей. Если сравнивать зарплаты, которые им предлагают, то соотношение выглядит таким образом – 20 000 против 7 000 гривен.

Кроме того, многие врачи, имеющие обычный рабочий день, зарабатывают даже меньше, чем младший медицинский персонал. Это связано с тем, что санитарки работают посуточно.

Также многим молодым врачам приходится ночами подрабатывать в клубах и ресторанах, чтобы выжить. Это говорит о том, что в развлекательной сфере они имеют больше шансов заработать, чем в деле, которому посвятили жизнь.

В свою очередь, министр здравоохранения Максим Степанов подчеркнул, что сейчас украинские медики получают зарплаты на уровне выплат по безработице. Тем временем в Польше зарплата врача достигает 200-300 тысяч грн в эквиваленте.

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