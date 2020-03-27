Директор Института сердца Борис Тодуров уверен, что медикам, которые лечат больных с коронавирусом необходимо платить куда больше, чем предлагает правительство.

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Об этом он заявил в интервью на Politeka Online. По словам Тодурова, врачи морально готовы помогать людям, так что власти необходимо пойти навстречу медикам. Их необходимо обеспечить средствами защиты, медикаментами и достойной зарплатой – надбавку в размере 200%, которую пообещали в правительстве, Тодуров назвал смешной.

"Ваши 200% - это не мотивация сегодня. Никто не будет рисковать жизнью за ваши 7000 вместо 3500. Это всё смешно. Вы такому человеку должны платить 50 тысяч за то, чтобы он вошел в эту палату. И то, он еще подумает. Так что сегодня мы надеемся только на совесть и доброе отношение медработников, которые выполнят свой долг до конца, невзирая на риски", – высказался он.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава медицинского комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий заявил, что врачам, задействованным в борьбе с распространением коронавируса COVID-19, будут выплачивать повышенную зарплату – до 200%.

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