Тодуров назвал "секретную" дату поставок вакцины от COVID-19 в Украину

Вакцинация украинских медиков от COVID-19 может начаться в январе 2021 года.

Об этом рассказал кардиохирург, директор Института сердца Борис Тодуров в интервью изданию "Гордон". По его словам, этот вопрос он обсуждал 14 декабря с министром здравоохранения Максимом Степановым.

Тодуров отметил, что первую партию вакцины от COVID-19, которая появится в Украине, сразу же направят медикам в больницы, которые лечат коронавирусных больных.

"Пока это большой секрет, но мы очень надеемся, что уже к концу января мы можем получить первую партию", – уточнил врач.

По его словам, пандемия пойдет на спад, когда вакцинируется 60-70% населения. Поэтому Украина должна как можно быстрее закупить соответствующие препараты.

Медик не исключил, что можно делать прививки и российской вакциной, хотя никто не знает, что она из себя представляет и как работает.

"Некоторые, не зная всей кухни, говорят: "Только не российскую!" Но мы же не знаем ее действия, не знаем ее состав, как она работает. Возьмите и сделайте исследование! Возьмите три, четыре, пять вакцин разных стран, проведите исследование, посмотрите на результат и примите для себя решение, какая лучше", – сказал Тодуров.

На замечание о том, что препарат из России не прошел третью стадию исследований кардиохирург ответил, что данных нет ни по одной вакцине.

Он также подчеркнул, что сам вакцинируется в числе первых, как только в стране появится официальная зарегистрированная вакцина.

Как писал OBOZREVATEL, первая партия бесплатной вакцины в рамках механизма COVAX должна поступить в Украину в конце первого или во втором квартале 2021 года. В то же время препараты, которые будут закупаться государством напрямую у производителей, могут появиться уже в феврале. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.