Тодуров добрался во Львов через всю страну ради срочной трансплантации сердца. Видео

Известный кардиохирург и директор Института сердца Министерства здравоохранения Украины Борис Тодуров добрался из Мариуполя во Львов за менее чем 4 часа, чтобы провести срочную трансплантацию сердца от умершего донора.

Как сообщил Тодуров в Facebook, 20 ноября в 16:00 он еще был в Мариуполе, а в 20:00 уже делал трансплантацию сердца во Львове (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"В судьбе 36-летнего реципиента приняли участие десятки людей. Врачи, медсестры, лаборанты, военные пилоты-вертолетчики, гражданские пилоты, полицейские, заместители министров и командиры подразделений", – отметил он.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал в Facebook, что сначала военные летчики на вертолете перебросили Тодурова из закрытого для гражданской авиации аэродрома Мариуполя в Запорожье.

"Оттуда на частном самолете, который организовал Вадим Новинский, Борис перелетел во Львов, где экипаж патрульной полиции максимально быстро доставил хирурга в госпиталь, в котором готовилась операция по трансплантации сердца", – написал он.

По словам замглавы МВД, дальше была бессонная ночь, во время которой бригада из нескольких десятков киевский и львовских хирургов провела сложнейшую операцию по пересадке сердца, завершившуюся успешно.

Скрин Facebook

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, новое сердце получил 36-летний житель Константиновки, отец 2 детей. Собственное сердце у него было в четыре раза крупнее нормального после перенесенного в детстве гриппа с осложнением.

Кроме сердца, у донора во Львове были взяти две почки и той же ночью пересажены двум пациентам, которые до того жили в привязке в диализу.