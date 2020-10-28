Точность прогнозов погоды значительно снизилась из-за коронавируса: метеоролог объяснил связь

Точность прогнозов погоды в мире значительно снизилась из-за того, что во время пандемии коронавирус в небо поднимаются намного меньше самолетов.

В связи с этим отсутствуют около 90% погодных данных, которые обычно поступают от самолетов в воздухе для прогнозирования погоды, заявили во Всемирной метеорологической организации (ВМО), передает "ТСН".

По словам генерального секретаря ВМО Петтери Тааласа, компании и организации, которые занимаются прогнозированием погоды, пытались компенсировать недостаток данных с самолетов, однако негативного влияния на точность прогнозов избежать не удалось.

До пандемии коронавируса около 40 мировых авиаперевозчиков предоставляли данные из своих самолетов о температуре воздуха, силе и направлении ветра.

В Международной ассоциации воздушного транспорта планируют углубить сотрудничество в этом направлении.

Отмечается, что от точности прогнозов погоды зависит работа и самих авиакомпаний. Данные используются для оценки рисков полетов и планирования их рентабельности.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, блогер из Словакии Йозеф Кметьо записал видеообращение к своим зрителям с призывом не верить людям, которые отрицают опасность коронавируса. Через 6 часов он умер в больнице.