Точно не в апреле: в СНБО рассказали об окончании карантина

Карантин в Украине точно не закончится 24 апреля из-за грядущего пика распространения коронавируса.

Об этом OBOZREVATEL рассказали собственные источники в СНБО. По их словам, сейчас нет никаких четких прогнозов по окончанию карантинных мер, единственное что понятно – его продлят после 24 апреля. Говорить что-либо об отмене или даже ослаблении ограничений можно будет только после того, как Украина пройдет через пик эпидемии COVID-19.

"Решение по карантину будет принято только после того, как будет понятно, сколько людей переболели в легкой форме, у какого количества людей есть иммунитет. Уже потом можно будет, например, менять режим карантина. Условно говоря, если много людей переболеет в легкой форме, то у них будет иммунитет и не случится большая вспышка после отмены ограничений", – сообщили источники.

Карантин в Украине

При этом, в СНБО отметили, что решение относительно окончания карантина будет принимать Кабинет министров Украины. Совет нацбезопасности курирует только стратегические вопросы во время эпидемии.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что часть карантинных мер, например, ношение маски в общественных местах, может действовать в Украине до сентября.

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