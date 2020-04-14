Министр назвал срок запуска железной дороги в Украине

В вопросе возобновления работы железной дороги Министерство инфраструктуры Украины будет полагаться на рекомендации МОЗ страны.

"Это их компетенция, их ответственность, и тут мы доверяем им на 100%. Когда они соответствующее решение внесут, мы будем готовы", – сказал в эфире ObozTV министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

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Вместе с тем он напомнил, что в настоящее время наблюдается рост заболеваемости коронавирусом в Украине. Министр также рассказал о том, что на сегодняшний день среди заболевших – 20 работников "Укрзализныци".

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Отвечая на вопрос, сколько времени должно пройти после пика эпидемии, чтобы возобновить работу железной дороги, министр сказал: "Это размышления не профессионала, а исключительно какие-то статистические вещи. Но мне кажется, это будет вторая половина – конец мая, когда уже можно будет говорить о каком-то смягчении, уменьшении определенных барьеров и восстановлении мобильности. Но точно не раньше".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Владислав Криклий назвал ориентировочные сроки возобновления работы общественного транспорта в Украине.