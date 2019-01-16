''Точка бифуркации'': Цимбалюк объяснил, чем для Украины закончится плен моряков

Плен моряков ВМСУ, которых Россия захватила в Черном море, навсегда закрепит за ней статус вечного врага Украины.

Этот трагический момент истории украинцы уже никогда не смогут забыть и простить. Такое мнение выразил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на Youtube (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Пленный украинский моряк Скриншот видео

"Просто так эта история никогда не забудется и не пройдет. Это своего рода точка бифуркации. И тех, кто сомневался, что Россия — это вражеское для нас государство, в нашей стране станет меньше. Потому что тогда они (россияне. — Ред.) прятались за "ихтамнет", "они ушли в отпуск". А сейчас российские силовики стреляли по нашим парням абсолютно открыто, их тут даже наградить собираются, может быть уже наградили", — сказал он.

Пленные украинские моряки Скриншот видео

Цимбалюк добавил, что он лично крайне болезненно воспринимает происходящее. Ведь он не может смотреть на то, как оккупанты вынуждают сидеть молодых украинских Героев в тесных тюремных клетках без каких-либо оснований на это.

"Очень больно смотреть на этих парней, многие из которых на более чем десять лет моложе меня, которые полны сил и энергии. И сейчас находятся в клетках. Выглядит это жутковато, потому что четыре здоровых пацана сидят в тесной клетке. Но улыбаются, не теряют оптимизма, шутят, передают привет родным тем, кто не приехал", — подчеркнул Цимбалюк.

Пленные украинские моряки Скриншот видео

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