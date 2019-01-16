''Точка бифуркации'': Цимбалюк объяснил, чем для Украины закончится плен моряков

Плен моряков ВМСУ, которых Россия захватила в Черном море, навсегда закрепит за ней статус вечного врага Украины.
Этот трагический момент истории украинцы уже никогда не смогут забыть и простить. Такое мнение выразил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на Youtube (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).
Пленный украинский моряк
Скриншот видео
"Просто так эта история никогда не забудется и не пройдет. Это своего рода точка бифуркации. И тех, кто сомневался, что Россия — это вражеское для нас государство, в нашей стране станет меньше. Потому что тогда они (россияне. — Ред.) прятались за "ихтамнет", "они ушли в отпуск". А сейчас российские силовики стреляли по нашим парням абсолютно открыто, их тут даже наградить собираются, может быть уже наградили", — сказал он.
Пленные украинские моряки
Скриншот видео
Цимбалюк добавил, что он лично крайне болезненно воспринимает происходящее. Ведь он не может смотреть на то, как оккупанты вынуждают сидеть молодых украинских Героев в тесных тюремных клетках без каких-либо оснований на это.
"Очень больно смотреть на этих парней, многие из которых на более чем десять лет моложе меня, которые полны сил и энергии. И сейчас находятся в клетках. Выглядит это жутковато, потому что четыре здоровых пацана сидят в тесной клетке. Но улыбаются, не теряют оптимизма, шутят, передают привет родным тем, кто не приехал", — подчеркнул Цимбалюк.
Пленные украинские моряки
Скриншот видео
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.
Все 24 члена их экипажей попали в плен, трое моряков получили ранения.
27 ноября оккупационные власти Крыма начали избирать меру пресечения украинским военнопленным морякам. 15 украинских моряков были арестованы на два месяца.
28 ноября Киевский районный суд Симферополя на два месяца арестовал девятерых офицеров ВМС.
26 декабря суд завершил рассмотрение апелляций на арест украинских моряков, отклонив ходатайства адвокатов.
27 декабря Украина потребовала от России срочных переговоров по военнопленным, однако в РФ заблокировали предложение.
По состоянию на 27 декабря все 24 захваченных украинских моряка признали себя военнопленными.
28 декабря адвокат моряков Николай Полозов заявил, что ФСБ оказывает давление на всех пленных украинцев.
В России допустили, что обмен 24 украинских украинских моряков может состояться уже в 2019 году, однако не раньше президентских выборов в Украине.
Решениями от 15 и 16 января Лефортовский районный суд Москвы продлил арест всем 24 украинским морякам, захваченным в плен в Черном море, еще на три месяца.
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