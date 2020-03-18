Период весеннего цветения и обострения не за горами, сегодня я хочу поделиться с вами эффективным Даосским методом спасения от аллергии и насморка.

Этот способ лечения и профилактики быстро избавит вас от недуга и приведет организм в здоровое состояние без применения медикаментов.

Эффективность в том, что при воздействии на специальные точки активируются скрытые ресурсы нашего организма, благодаря им запускаются биологические процессы, которые улучшают кровообращение, снимают воспаление и мышечный спазм, улучшая защитные функции организма.

Если вы начинаете чувствовать заболевание, попробуйте массажную технику против аллергии и заложенности носа. Правильно выполненный массаж принесёт немедленное облегчение и заметно приблизит к выздоровлению.

Как правильно выполнять технику массажа точек:

- Хорошенько разотрите ладони перед массажем, прогрейте указательные пальцы рук.

- Массаж точек выполняем подушечками указательных пальцев рук.

- Массирующие движения выполняем круговыми движениями с легким надавливанием на точки.

- Не отрывайте пальцы от лица пока массируете точки.

- Массаж каждой точки выполняется в течении 1-2 минут на протяжении длительности заболевания.

Плюсы точечного энергетического массажа:

- Улучшается микроциркуляция крови

- Активируется местный и общий иммунитет

- Проходит отёк слизистой носа

- Восстанавливает свободное носовое дыхание

- Проходит заложенность носа

- Снимает общее воспаление

Многие отметили быстрый эффект от массажа, свободное дыхание и наполненность энергией. Главным плюсом является то, что она не имеет побочных действий, в отличии от медикаментов.

Для лучшего результата рекомендую использовать точечный массаж в комплексе с упражнениями Даосских практик.

Попробуйте вместе со мной и поделитесь своим результатом.

Будьте здоровы!

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