Период весеннего цветения и обострения не за горами, сегодня я хочу поделиться с вами эффективным Даосским методом спасения от аллергии и насморка.
Этот способ лечения и профилактики быстро избавит вас от недуга и приведет организм в здоровое состояние без применения медикаментов.
Эффективность в том, что при воздействии на специальные точки активируются скрытые ресурсы нашего организма, благодаря им запускаются биологические процессы, которые улучшают кровообращение, снимают воспаление и мышечный спазм, улучшая защитные функции организма.
Если вы начинаете чувствовать заболевание, попробуйте массажную технику против аллергии и заложенности носа. Правильно выполненный массаж принесёт немедленное облегчение и заметно приблизит к выздоровлению.
Как правильно выполнять технику массажа точек:
- Хорошенько разотрите ладони перед массажем, прогрейте указательные пальцы рук.
- Массаж точек выполняем подушечками указательных пальцев рук.
- Массирующие движения выполняем круговыми движениями с легким надавливанием на точки.
- Не отрывайте пальцы от лица пока массируете точки.
- Массаж каждой точки выполняется в течении 1-2 минут на протяжении длительности заболевания.
Плюсы точечного энергетического массажа:
- Улучшается микроциркуляция крови
- Активируется местный и общий иммунитет
- Проходит отёк слизистой носа
- Восстанавливает свободное носовое дыхание
- Проходит заложенность носа
- Снимает общее воспаление
Многие отметили быстрый эффект от массажа, свободное дыхание и наполненность энергией. Главным плюсом является то, что она не имеет побочных действий, в отличии от медикаментов.
Для лучшего результата рекомендую использовать точечный массаж в комплексе с упражнениями Даосских практик.
Попробуйте вместе со мной и поделитесь своим результатом.
Будьте здоровы!
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