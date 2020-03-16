Точечный массаж - один из древних методов традиционной китайской медицины.

Сегодня я покажу технику для восстановления и улучшения зрения.

Даосский точечный массаж поможет сохранить здоровье глаз.

С его помощью легко снять напряжение и усталость, замедлить возрастные изменения в мышцах глазного яблока. Важно лишь заниматься им регулярно для достижения эффективных результатов.

Полезен при любой патологии зрения: при близорукости и дальнозоркости. Рекомендуется также в качестве профилактики.

Точечный массаж способствует:

- улучшению кровотока и циркуляции лимфы;

- повышению иммунитета, что поможет предотвратить возникновение офтальмологических нарушений (глаукомы, катаракты, дальнозоркости, миопии);

- укреплению глазной мускулатуры;

- отдыху усталым глазам.

Как проводить точечный массаж для глаз?

Массаж специальных точек вокруг глаз делаем подушечками указательных пальцев рук с легкой силой надавливания. При воздействии на область вокруг глаз активизируется система кровообращения, благодаря чему капилляры более интенсивно насыщаются кислородом, что является условием для улучшения работы и развития зрения.

При правильном и регулярном проведении точечного массажа в комплексе с упражнениями Даосских практик в течение 10-15 минут в день можно добиться отличных результатов уже через месяц.

Рекомендую выполнять массаж в продемонстрированной последовательности каждое утро, желательно на восходе солнца, в направлении на восход. Это поможет поддержать здоровье и энергию Ваших глаз на самом высоком уровне.

Будьте здоровы!

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