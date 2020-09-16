Кравчук потребовал извинений от Грызлова из-за ОРДЛО: первые итоги заседания ТКГ

В среду, 16 сентября, состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по ситуации на Донбассе.

Стороны обсудили проведение местных выборов на оккупированных территориях, незаконные приговоры гражданам, кроме того – представители Украины и России поспорили из-за ОРДЛО.

Кравчук потребовал Грызлова извиниться

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук потребовал извинений от уполномоченного спецпредставителя России Бориса Грызлова за высказывание об ОРДЛО как "их отдельной территории".

Об этом сообщило "Интерфакс-Украина", ссылаясь на источник, близкий к переговорам. По данным агенства, представитель РФ в Трехсторонней контактной группе в итоге заявил, что "ОРДЛО – это украинская территория и Минские договоренности призваны восстановить территориальную целостность Украины".

"Интерфакс-Украина" пишет, что высказывание об "отдельной территории ОРДЛО" прозвучало во время заседания рабочей группы ТКГ по вопросам безопасности и вызвало жесткую реакцию со стороны первого президента Украины.

Кравчук подчеркнул, что такие заявления противоречат нормам международного права, международным договорам Украины, Конституции Украины, нормам ООН и ОБСЕ, позиции стран "нормандского формата", в том числе РФ.

Политик сказал, что "ОРДЛО – это территория Украины и такой всегда останется".

Кравчук также указал, что Украина стремится к восстановлению своей территориальной целостности и суверенитета, всегда выполняла и будет выполнять все решения и договоренности о прекращении огня, никогда не ставила под сомнение мандат ОБСЕ и против передачи его кому-либо.

Россия упрекнула Украину из-за выборов

Кравчук, реагируя на упреки РФ о необходимости принятия Верховной Радой альтернативного постановления о проведении местных выборов в 2020 году, отметил, что это является прерогативой только украинского парламента.

При этом Кравчук отметил, что обсуждение проектов документов, касающихся ОРДЛО, и в дальнейшем будет продолжаться в рамках политической подгруппы ТКГ, как это и предусмотрено Минским комплексом мероприятий.

Оккупантов призвали освободить незаконно осужденных крымских татар

На заседании Украина обратилась к Российской Федерации с требованием освободить крымских татар, лишенных свободы в оккупированном Крыму.

Дипломаты напомнили, что 16 сентября военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор фигурантам второго "бахчисарайского дела Хизб ут-Тахрир" и семь граждан Украины, крымские татары, получили в общей совокупности 110 лет тюрьмы.

Украинская делегация потребовала немедленного освобождения осужденных.

Напомним, верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список "террористических".

16 сентября российский суд вынес приговоры участникам ячейки "Хизб ут-Тахрир". Марлена Асанова осудили на 19 лет колонии строгого режима, Мемета Белялова – на 18, Тимура Ибрагимова – на 17 лет, Сейрана Салиева – на 16, Сервера Мустафаева – на 14, Сервера Зекирьяева – на 13, Эдема Смаилова – на 13.

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