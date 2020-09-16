Кравчук потребовал извинений от Грызлова за "отдельную территорию" ОРДЛО – СМИ

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук потребовал извинений от уполномоченного спецпредставителя России Бориса Грызлова за высказывание об ОРДЛО как "их отдельной территории".

Об этом сообщило "Интерфакс-Украина", ссылаясь на источник, близкий к переговорам. По данным агенства, представитель РФ в Трехсторонней контактной группе в итоге заявил, что "ОРДЛО – это украинская территория и Минские договоренности призваны восстановить территориальную целостность Украины".

"Интерфакс-Украина" пишет, что высказывание об "отдельной территории ОРДЛО" прозвучало во время заседания рабочей группы ТКГ по вопросам безопасности и вызвало жесткую реакцию со стороны первого президента Украины.

Кравчук подчеркнул, что такие заявления противоречат нормам международного права, международным договорам Украины, Конституции Украины, нормам ООН и ОБСЕ, позиции стран "нормандского формата", в том числе РФ.

Политик сказал, что "ОРДЛО – это территория Украины и такой всегда останется".

Кравчук также указал, что Украина стремится к восстановлению своей территориальной целостности и суверенитета, всегда выполняла и будет выполнять все решения и договоренности о прекращении огня, никогда не ставила под сомнение мандат ОБСЕ и против передачи его кому-либо

Как сообщал OBOZREVATEL: