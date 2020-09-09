Кравчук назвал совместную с боевиками инспекцию позиций "проявлением доброй воли Украины"
Решение провести инспекцию позиций ВСУ у н.п. Шумы на Донбассе было принято на переговорах ТКГ из "доброй воли Украины" в подтверждение полного соблюдения перемирия украинскими военными.
Такое заявление в комментарии "Интерфакс-Украина" сделал руководитель делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Леонид Кравчук. Он отметил, что переговоры 9 сентября помогли избежать попыток сорвать перемирие на Донбассе и открыли путь к встрече политических советников лидеров "нормандской четверки", а в перспективе – лидеров стран.
"Ключевым приоритетом для Украины является сохранение жизней наших военных и гражданских на Донбассе. Мы ценим каждую жизнь", – сказал он.
По его словам, в течение шести недель с 27 июля этого года, благодаря усилиям всех участников ТКГ удалось достичь реального режима прекращения огня.
"Но, к сожалению, все, кто наживался на войне, и хочет и дальше наживаться, стремятся перемирие сорвать, и для этого распространяют абсолютную ложь", – отметил Кравчук.
Украинская делегация категорически осуждает такой подход и будет делать все, чтобы Минские договоренности выполнялись всеми сторонами, сказал он.
Кравчук подчеркнул, что договоренность о совместной инспекции вблизи поселка Шумы при участии представителя ОБСЕ была достигнута для опровержения фейков и недопущения новых провокаций.
"ОБСЕ неоднократно подтверждала беспочвенность любых обвинений в адрес Украины. Инспекция украинских позиций – исключительно проявление доброй воли со стороны украинской стороны в подтверждение полного соблюдения Украиной всех договоренностей и для продолжения переговорного процесса, и мы ждем такой же позиции в ответ", – подчеркнул он.
Как писал OBOZREVATEL:
На Донбассе 6 сентября в результате вражеских обстрелов и подрывов на неизвестных устройствах погибло трое воинов ВСУ, еще трое защитников получили ранения. Позже один из раненых Героев также умер.
Кроме того, волонтер Ирина Каптур сообщила, что на Донбассе дотла сгорели шесть позиций ВСУ. По ее словам, причиной возгорания стали не пожары, а обстрелы террористов.
9 сентября состоялось срочное заседание Трехсторонней контактной группы, на котором украинская сторона согласилась проинспектировать 10 сентября позицию у н.п. Шумы под руководством ОБСЕ вместе с представителями сторон.
После переговоров главарь "ДНР" Денис Пушлин заявил, что отменил свой приказ об "уничтожении инженерных сооружений Вооруженных сил Украины".