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14 мая • обновлено в 16:43
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Ткаченко сообщил о поддержке Радой закона о культуре и креативных индустриях

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Верховная Рада Украины поддержала законопроект №3377 относительно помощи сфере культуры, креативным индустриям, туризму, малому и среднему бизнесу.

Об этом в своем Facebook сообщил председатель комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики, народный депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко. По его словам, соответствующий законопроект поможет культуре пережить и восстановиться после карантинного кризиса. Приняли за основу, готовимся ко второму чтению.

"Сегодня сфера культуры и креативные индустрии стоят с протянутой рукой. Кабмин подтвердил, что они среди тех, кто пострадал больше всего. Хотя своим предыдущим решением Правительство пыталось критически уменьшить расходы на культуру, и мы уверенно отстояли свою позицию. Было очевидно, что без помощи со стороны государства могут исчезнуть десятки или сотни компаний, люди потеряют работу, а это более 1 млн работающих", – отметил Ткаченко.

Ткаченко сообщил о принятии закона о культуре

Ткаченко сообщил о принятии закона о культуре

ФБ Александра Ткаченко

Вместе с тем, он перечислил преимущества, которые дает закон 3377 для украинской культуры:

  • Расширение применения грантовой системы государственной помощи для институциональной и индивидуальной поддержки в сфере культуры, креативных индустрий и туризма.

  • Гранты на поддержку будут выдаваться через Украинский Культурный Фонд, Госкино, Институт книги, агентства по туризму, и тому подобное.

  • Выделенные средства не облагаются налогом и являются необратимыми.

  • Законом будет введен ряд облегчений на время карантина и до конца года.

Следующим шагом комитета, по словам Ткаченко, будет достижение уменьшения ставки НДС и введения ее на уровне 7%, подобно европейским практикам.

"Мы сотрудничаем с Кабмином и будем требовать выделить на гранты по меньшей мере 1,8 млрд грн. Эти средства должны быть заложены в бюджет уже в этом году", – отметил глава комитета.

"Без культуры нет нации. Креативные индустрии – это книги, которые мы читаем во время карантина; кино и программы, которые смотрим; музыка, которую слушаем; музеи, которыми теперь гуляем виртуально и многое другое. Первый шаг сделан. Двигаемся дальше", – подытожил Ткаченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 мая в 22:00 в разных городах Украины состоялась масштабная акция в поддержку культурной индустрии и шоу-бизнеса. В рамках мероприятия "Стоп культурный карантин" сотни световых лучей были нацелены в небо над различными городами страны.

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Автор
Марина Погорилко
Персона
Александр Ткаченко
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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