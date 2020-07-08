Ткаченко призвал правительство уравнять время работы кино, театров и клубов в Украине

На заседании Кабмина народный депутат, глава Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко предложил изменения по работе учреждений культуры во время адаптивного карантина.

Об этом он написал в Facebook. Политик отметил, что продолжает отстаивать право индустрии на нормальную работу без двойных стандартов и избирательного принципа.

“На заседании Кабмина предложил изменения по работе учреждений культуры во время адаптивного карантина. Впереди еще доработки предложений с МВД, Минздравом, Минэкономики и Минфином”, – написал нардеп.

Он предложил разрешить работу заведениям культуры до 23:00

“Учреждениям культуры необходимо разрешить работать с 07:00 до 23:00. Спектакли или сеансы длятся по два-три часа, и чтобы людям просто выйти, учитывая стандартное начало в 19:00, – нужно больше времени.

Что касается ночных клубов. На мой личный взгляд, их работа должна быть запрещена после 22:00. Тотальное несоблюдение социальной дистанции, масочного режима и дезинфекции, неконтролируемое собрание людей, безответственность сегодня – десятки и сотни новых больных завтра. Однако, согласно предложений МВД, ночным клубам запрещается работа с 23:00 до 07:00”, – отметил Ткаченко.

По его словам, решение относительно работы заведений культуры должны приниматься Кабмином, а не на местах.

“Рекомендуем передать полномочия регулировать работу учреждений культуры на Кабмин. Примеры, где на местах происходило установление особых режимов работы для учреждений культуры городской властью только подтверждают важность нашего требования. Пока мы рассаживаем зрителей в шахматном порядке и ограничиваем их график до 22:00, кто-то устраивает пиры во время карантина. И такие ночные беспорядки – личные дивиденды для местных властей. Нужен единый орган надзора и контроля. Для культурников им должно стать правительство. Иначе нормального планирования восстановления своей деятельности, а следовательно и экономического состояния, для учреждений культуры не произойдет”, – подчеркнул народный депутат.

Кроме того, он предложил упростить визиты иностранцев по приглашению заведений культуры

“Деятели культуры + 1 сопровождающее лицо вместе с ними, при условии их приглашение учреждениями культуры в Украине, – не проходят обязательную самоизоляцию или обсервацию. Давайте откровенно, гастролеров-деятелей культуры единицы/десятки, а значит они точно не представляют угрозу для самой ситуации. Однако, для отрасли это изменение очень важно”, – отметил глава комитета ВР.

Также он предложил организовать работу учреждений культуры с теми же ограничениями, как и у кинотеатров.

“Мы просим, ​​чтобы исключения относительно возможности работы кинотеатров при 50% заполненности и "шахматкой" были расширены на все учреждения культуры. То есть для опер, филармоний, театров, концертных площадок и тому подобное.

Все эти изменения касаются постановления 392 по COVID-19. Рассчитываю, что при их согласовании диалог с другими министерствами удастся, а индустрию услышат”, – резюмировал Ткаченко.