"Это история на грани": Ткаченко обратился к правоохранителям из-за фильма "Дау. Дегенерация"

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики принял решение обратиться в правоохранительные органы из-за кадров насилия над детьми в фильме режиссера Ильи Хржановского "Дау. Дегенерация".

Об этом сообщил председатель комитета, народный депутат партии "Слуга народа" Александр Ткаченко. По его словам, это история "на грани", а кадры поражают.

"Мы хотим проверить факты привлечения малолетних детей в натуральных съемок кадров насилия. Также понять, какой вред этот факт мог нанести детям", – отметил Ткаченко.

Он отметил, что показ любых кадров, где присутствует "нечеловеческая" жестокость, даже если это художественное произведение, могут приводить к "популяризации" подобных действий.

"Мы считаем, что режиссер не может быть касающимся деятельности Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр". Подобные факты профессиональной деятельности идут в разрез с идеологией центра, которая заключается в защите общечеловеческих ценностей и недопустимости любого насилия, каторая символизирует Бабий Яр. Соответствующее заявление мы направили генеральным директорам Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" и Благотворительного фонда "Мемориал Холокоста "Бабий Яр", – написал Ткаченко.

Кроме того, он сообщил, что сегодня на заседании комитета, представители всех фракций единогласно поддержали три зарегистрированных законопроекта, которые помогут культуре и креативным индустриям пережить экономические последствия карантина (№ 3377, № 3379 и № 3378)

Два из них – о внесении изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы – переданы на рассмотрение профильных комитетов. Надеемся на поддержку коллег и их быстрое рассмотрение.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В сети разгорелся громкий скандал из-за привлечения к съемкам фильма "Дау. Дегенерация" российского режиссера Хржановского младенцев из украинских детских домов.

В результате к выяснению обстоятельств нарушений присоединился даже детский омбудсмен Николай Кулеба.

Компания, которая занималась съемками проекта на территории Украины, "Феномен-Украина" заявила, что на съемках сцен с детьми фильма "Дау. Дегенерация" присутствовали их опекуны, а все действия были согласованы с органами опеки.

OBOZREVATEL подробнее узнал о скандальном проекте и о том, что на самом деле происходило на съемочной площадке.

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