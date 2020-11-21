Тимошенко заверила, что депутаты от "Батьківщини" на местах включатся в работу по защите людей от COVID-19

Партия "Батьківщина", которая заняла второе место на местных выборах и провела в советы разных уровней 4205 депутатов. Эта команда незамедлительно сосредоточится на решении насущных проблем людей, главной из которых сегодня является эпидемия коронавируса.

Об этом заявила председатель партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"То, что сегодня люди не получают бесплатных лекарств, бесплатного лечения, бесплатных тестов, не могут добиться в больницы – недопустимо. Поэтому те депутаты, которые сегодня пришли на всех уровнях, должны немедленно взяться за работу", – отметила председатель партии.

Юлия Тимошенко заверила, что центральный штаб "Батьківщина" поставил перед своими депутатами на местах конкретные задачи:

– обеспечить людей бесплатными тестами и лекарствами;

– открыть и наполнить персоналом больницы и ФАПы, которые были закрыты при предыдущей власти;

– поддержать малый бизнес, который пострадал от карантинных ограничений;

– инициировать обращение в парламент и президенту о немедленном введении страховой медицины.

Юлия Тимошенко призвала политиков прекратить избирательные споры и, объединившись в общинах, начать работу по защите людей и интересов страны.

"За оппозиционные фракции в местных выборах люди отдали более 80% голосов, а это значит, что они требуют изменения курса. Они хотят новой политики, совершенно новых стратегий и немедленных решений. Мы все должны быть партнерами в том, чтобы изменить действующую политику, чтобы сделать бюджет другим, чтобы люди смогли почувствовать, что их надежды не завершатся оппозиционными сражениями и противостояниями, а состоится конкретное изменение сегодняшней жизни людей", – призвала Юлия Тимошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в партии "Батьківщина" заявили, что будут настаивать на дополнительной встрече фракции с руководителем Кабинета министров, чтобы добиться выполнения постановления по борьбе с коронавирусом.