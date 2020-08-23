Тимошенко заразилась коронавирусом – СМИ
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заболела коронавирусом. Заболели также и другие члены семьи Тимошенко.
Об этом сообщило РБК-Украина со ссылкой на достоверные источники.
В частности, вместе с Тимошенко коронавирусом заболели и ее дочь Евгения Тимошенко с мужем – Артуром Чечеткиным.
Где и когда именно заболела Тимошенко – пока неизвестно. Также неизвестно в каком состоянии она пребывает и как проходит лечение.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее депутат от "Слуги народа" Максим Перебийнос заболел коронавирусом.
Также нардеп от "Слуги народа" Владимир Ватрас заразился COVID-19.
Народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко, который одолел коронавирус, рассказал о своем лечении.
Напомним, что у первой леди Украины Елены Зеленской был диагностирован коронавирус.
Ранее президент Владимир Зеленский признался, что хотел специально заразиться коронавирусом. Так он стремился поддержать людей, чтобы им было легче.
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев заразился коронавирусом (COVID-19). Он рассказал о болезни коллегам по фракции.