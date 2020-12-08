Тимошенко в третий раз стала бабушкой

Дочь лидера ВО "Батьківщина" Юлии Тимошенко Евгения родила третьего ребенка.

Как сообщила в Facebook секретарь фракции "Батьківщина" в Киевсовете Татьяна Мелихова, у 40-летней Евгении Тимошенко снова родился мальчик.

Мелихова пожелала здоровья, гармонии и всех благ роженице, ее мужу Артуру Чечеткину и всей семье.

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Напомним, у Евгении Тимошенко уже есть дочь 2016 года рождения и сын 2019 года рождения.

Дочь лидера "Батьківщини" вышла замуж за одесского бизнесмена Чечеткина в 2014 году. Для нее это был второй брак. С 2005 по 2012 годы Евгения состояла в браке с британским рок-музыкантом Шоном Карром. В 2018 году он умер в возрасте 49 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2016 году появилось видео, как Юлия Тимошенко забрала дочь Евгению и новорожденную внучку из роддома в Киеве.