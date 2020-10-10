Тимошенко рассказала, как защитить украинцев от COVID-19 и одновременно поддержать медиков

Власть упустила время и не подготовилась к стремительному распространению эпидемии, поэтому сейчас нужны профессиональные и скоординированные действия, чтобы исправить ситуацию и защитить жизнь и здоровье каждого гражданина, как это делается сегодня в мире.

Об этом заявила председатель партии "Батьківщина" во время общения с медицинскими работниками Прилуцкой центральной городской больнице на Черниговщине.

Она отметила пяти неотложных шагах, которые нужно немедленно воплотить в жизнь. В частности, план Юлии Тимошенко предусматривает:

– открытия единой многоканальной горячей линии, номер которой будет знать каждый украинец, и куда с помощью обращаться все, кто почувствует первые симптомы коронавируса;

– обеспечения бесплатными тестами, которые должны приниматься в течение суток после обращения на горячую линию, и делаться за 24 часа;

– введения мобильных бригад, обеспеченных автотранспортом, средствами индивидуальной защиты и наборами для тестирования – больные не должны выходить из дома для консультации с врачом и сдачи анализа;

– предоставления бесплатных лекарств всем, кто получил подтверждение болезни, по протоколу, утвержденному Министерством здравоохранения;

– развертывания дополнительных коек и перепрофилирования больниц под помощь больным COVID.

Юлия Тимошенко во время общения с медицинскими работниками Прилуцкой центральной городской больницы

Юлия Тимошенко во время общения с медицинскими работниками Прилуцкой центральной городской больницы

Юлия Тимошенко во время общения с медицинскими работниками Прилуцкой центральной городской больницы

Юлия Тимошенко убеждена – бесплатное тестирование нужно было ввести намного раньше, не извлекая из карманов людей последние деньги в без того в непростой период.

"Батьківщина" неоднократно подчеркивала необходимость привлечения к тестированию частных клиник – с тем, чтобы для людей это тестирование было бесплатным. Впрочем, власти пошли на это только сейчас, под давлением оппозиции! Такая же ситуация сейчас складывается и с привлечением отечественных мощностей для производства кислорода и медицинского оборудования. Украина могла бы обеспечивать людей необходимыми средствами и способствовать их производству в собственной стране. Но почему-то на такие важные решения у власти не хватает политической воли", – возмутилась председатель партии.

Во время общения с врачами Прилуцкого ЦГБ, лидер партии также отметила, что фракция "Батьківщина" будет инициировать внесение изменений в бюджет, чтобы предусмотреть деньги на обеспечение людей бесплатными тестами и лекарствами, как во время стационарного, так и амбулаторного лечения, а врачей – достойной зарплатой и доплатами.

"20 октября мы будем инициировать просмотр того решения по бюджету, которым выделялись деньги на КОВИД. Это нужно для того, чтобы перераспределить средства и направить их, в том числе на бесплатные лекарства, на бесплатные тесты как в государственных, так и в частных лабораториях и обязанности обязательно на заработные платы врачам. Нужно, чтобы медики получили обещанную надбавку в 300%. Нам нужно сегодня по всему миру собрать наших врачей домой и обеспечить их достойными зарплатами не ниже, чем в соседней Польше", – заверила Юлия Тимошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам политического эксперта Константина Бондаренко, инициатива Юлии Тимошенко о создании Национального штаба по борьбе с коронавирусом – одна из действительно полезных и дельных идей, которые были предложены украинскими политиками для противодействия эпидемии.