У Зеленского признали, что подключением койко-мест к кислороду в Украине никто не занимался

Подключение койко-мест к кислороду – это проблема, которой нужно было заниматься в первую очередь, но Украина ее пропустила.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью интернет-изданию "ГОРДОН". По его словам, ситуация в ноябре существенно улучшилась и теперь лично курирует этот вопрос.

"Министерство здравоохранения, Кабинет министров на закупку кислородных станций, кислородных концентраторов – всего, что связано с кислородом, – отправил субвенции в области. Этим фактически занимаются главы областных государственных администраций и местные власти. Поэтому я вынужден заниматься тем, чтобы они быстрее все это делали", – сказал Тимошенко (чиновник является куратором регионального направления в ОПУ, – ред.).

По его словам, в Украине каждый день прибавляется от 3 тыс. коек с кислородом, до этого показатель был до тысячи.

До 20 декабря стоит задача обеспечить 80% коек кислородом, сказал представитель ОПУ, и эта задача выполнима.

"Сейчас показатель практически 50%, и мы его увеличиваем. Он не увеличивается так быстро, как нам хотелось бы, потому что мы койко-места добавляем", – объяснил он.

На вопрос журналистки, почему украинская власть не занимались этим вопросом раньше, когда ситуация с COVID-19 была более стабильной, и кто несет за это ответственность, Тимошенко ответил так:

"Это солидарная ответственность. Потому что Минздрав ответственен за борьбу с коронавирусом, но в связи с тем, что у нас идет децентрализация – появляется двоевластие. К чему в итоге это приводит? Нет ответственного, того, кто один отвечает за весь процесс. Именно в этом была вся проблема. Поэтому совместно с Минздравом начали все это соединять воедино".

Тимошенко уточнил, что региональной политикой теперь занимается он, Минздрав централизовано отвечает за борьбу с коронавирусом, и эти усилия соединили.

"Начали пушить эту тему и быстро производить закупку и установку кислородных станций", – сказал он.

Замглавы ОПУ пояснил, что по мере изучения ситуации с обеспечением кислородом он нашел много проблем. К примеру, то, что контракты на установку кислородных станций в регионах были заключены только на следующий год.

Чиновник допустил, что из-за указанной проблемы возможны кадровые перестановки. При этом конкретных фамилий он не назвал.

По информации замглавы ОПУ, проблему с кислородом ощутила не только Украина.

"Давайте вспомним, что было весной с ИВЛ, все страны бегали и искали их... Их не было ни у кого в таком количестве, которое необходимо для борьбы с коронавирусом. Потом оказалось, что ИВЛ необходимы для малого процента населения. Почему мы понимаем, что такая же ситуация в мире? Потому что очередь на кислородные станции, которые не выпускаются в Украине, это импорт, такая же как весной была на аппараты ИВЛ. Про какие-то поставки можно договориться на конец января, а так – февраль, март. Один в один ситуация. Это касается не только Украины. Все страны сейчас стоят в очереди за кислородными станциями", – объяснил Тимошенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Киев подготовил почти 4,5 тысячи коек в коммунальных медучреждениях для оказания помощи больным коронавирусом, из них 1639 коек с кислородом.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, отметив, что 1158 коек – с централизованной подачей, а 481 – с кислородными концентраторами.

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