Тимошенко обвинила в цинизме "слуг народа" из-за новшеств в выплатах матерям-одиночкам

Марина Погорилко Общество 21:13, 19.08.2020 Обновлено: 21:15, 19.08.2020

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко выразила возмущение нововведением членов партии партии "Слуга народа" о возвращении помощи, которая была выплачена матерям-одиночкам. Она заявила, что "команда президента окончательно сошла с ума".

Соответствующее мнение она высказала в своем Facebook, отметив, что в Украине "достаточно ресурсов и на достойную жизнь людей, и на развитие".

"Дальше уже некуда! "Слуги народа" в очередной раз доказали, что нет предела цинизму и жестокости", – возмутилась Тимошенко.

"Я думаю, все помнят, что в разгар финансового кризиса мое правительство платило большие деньги как помощь при рождении ребенка: 2,5 тысячи долларов на рождение первого ребенка, 5000 – второго ребенка и 10 000 – на рождение третьего и последующих детей. Почему мы тогда могли это делать, а "новые лица" сегодня почему-то не могут?" – отметила лидер "Батькивщины".

По ее словам, государством сейчас руководят "случайные люди", которым не хватает профессионализма, они "не имеют представления об экономических процессах и не способны отодвинуть от кормушки старых и новых коррупционеров".

"Каждый должен заняться своим делом. Команды профессиональных политиков и управленцев – управлять государством, а комедианты – давать концерты и развлекать людей. Тогда и землю международным аферистам продавать не придется, и казино в каждой подворотне открывать не будет необходимости, и одинокие мамы, у которых сейчас забирают уже выплаченную помощь, чувствовать себя защищенными, а не униженными, как сегодня", – считает Тимошенко.

Тимошенко возмутилась новшествами "слуг" в выплатах матерям-одиночкам.
Facebook Юлии Тимошенко
Тимошенко обвинила "слуг народа" в цинизме.
Facebook Юлии Тимошенко

Как сообщал OBOZREVATEL, матери-одиночки в Ривне начали получать письма "счастья". В них местные власти требуют вернуть обратно в бюджет помощь, выплаченную этим женщинам во время карантина.

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