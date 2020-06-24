Тимошенко назвала наводнение "лакмусовой бумажкой" для власти
Народный депутат Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала наводнения, от которых страдают западные регионы Украины, "лакмусовой бумажкой" для власти.
Об этом она заявила в эфире телеканала "Украина 24". Тимошенко подчеркнула, что жизнь и благосостояние людей в зоне катастрофы зависит от скорости и точности решений, а также совместной работы правительства и парламента (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).
"Сейчас главное действовать оперативно и сосредоточиться на помощи людям. Наводнение станет лакмусовой бумажкой – способны ли правительство и президент, власть в целом защитить граждан и остановить беду", – подчеркнула Юлия Тимошенко.
Лидер партии отметила, что опыт есть и им необходимо правильно распорядиться. Она напомнила, что в 2008 году, когда страна столкнулась с таким же вызовом, был собран парламент, и быстро приняты все необходимые решения, в частности, выделены средства для помощи пострадавшим.
"Мы собрали правительство и попунктно расписали, что делать практически по каждому человеку", – заметила председатель "Батькивщины".
"Хуже сейчас – терять время на пустые разговоры. Людей нельзя бросать на произвол судьбы и оставлять один на один с их бедой. Нельзя допустить, чтобы после этого бедствия пострадавшие искали копейки, чтобы получить убежище. В такой момент государство должно взять ответственность на себя", – заверила Юлия Тимошенко.
Глава "Батькивщины" напомнила, что ее правительство в 2008 году нашло средства и на возмещение ущерба, и на восстановление инфраструктуры, и на строительство жилья для тех, кто его потерял.
"Уволили даже от платы за обучение студентов из семей, пострадавших от наводнения", – поделилась опытом экс-премьер.
Юлия Тимошенко подчеркнула, что в такой тяжелой ситуации люди должны чувствовать, что они защищены, о них заботятся, и иметь возможность планировать свое будущее.
Как сообщал OBOZREVATEL, также Юлия Тимошенко предложила помощь власти для преодоления удара стихии на западе Украины.
"Я готова помочь, поделиться опытом, посоветовать, рассказать о нашей работе, спасти людей. Готова работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю", – отметила она.