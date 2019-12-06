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6 декабря • обновлено в 17:04
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"SMM – уровень "Бог": "Укрпочту" потроллили в сети за пиар на Зеленском

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"Укрпочта" объявила онлайн-подписку на журнал "Time" после того, как на его обложке появился президент Украины Владимир Зеленский, и рассмешила сеть.

Соответствующее заявление появилось на странице почтового оператора в Facebook. Стоимость издания с доставкой превышает 8 тысяч гривень в год.

"Мы открываем подписку на журнал "Time" на 2020 год. Теперь не только в отделениях, а и онлайн", – сказано в сообщении.

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"Укрпочту" потроллили в сети за пиар на Зеленском

"Укрпочту" потроллили в сети за пиар на Зеленском

"SMM – уровень "Бог": "Укрпочту" потроллили в сети за пиар на Зеленском

Украинцы неоднозначно восприняли такое нововведение. Некоторые пользователи посмеялись над идеей, другие же возмутились из-за того, что "Укрпошта" не может решить даже элементарные проблемы с доставкой, не то, чтобы доставлять "Time".

"Да ладно, вы приведите в порядок доставку газет сначала", "Посылки на почте по два дня в каждом городе лежат", "Ну вы тролли", – написали в комментариях.

Повеселило сеть также и то, что в качестве рекламы взяли именно новую обложку с Зеленским. "SMM уровень "Бог", "SMMщику респект", "Кто этот загадочный SMMщик?" – добавили украинцы.

"SMM – уровень "Бог": "Укрпочту" потроллили в сети за пиар на Зеленском
"SMM – уровень "Бог": "Укрпочту" потроллили в сети за пиар на Зеленском
"SMM – уровень "Бог": "Укрпочту" потроллили в сети за пиар на Зеленском
"SMM – уровень "Бог": "Укрпочту" потроллили в сети за пиар на Зеленском
"SMM – уровень "Бог": "Укрпочту" потроллили в сети за пиар на Зеленском
"SMM – уровень "Бог": "Укрпочту" потроллили в сети за пиар на Зеленском

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине аферисты от имени "Укрпочты" со ссылкой на неизвестные ресурсы начали рассылать фейковые сообщения о розыгрыше мобильных телефонов.

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Автор
Ирина Кулинич
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Укрпочта
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