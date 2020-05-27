Тело выкапывали 10 раз: появились впечатляющие детали смерти Гитлера

Тело лидера нацистского Третьего Рейха Адольфа Гитлера перезахоронили 10 раз и, наконец, сожгли.

Окончательный покой фюрер нашел 5 апреля 1970 года, когда его останки упаковали в ящик от автоматов Калашникова, облили бензином и сожгли, сообщает издание Focus.

Гитлер еще при жизни дал распоряжение ближайшему окружению, как поступить с его телом, пишет журналист Арман Фурер, который в своих расследованиях поднимает тему нацистской Германии. Адольф Гитлер хотел найти последний покой в золотом гробу, который должны были установить в зале, высотой в 355 метров.

Адольф Гитлер хотел быть похороненным в золотом гробу, но его тело сожгли на пороге морга в ящике из-под оружия Getty

Но судьба распорядилась иначе.

"Вместо золотой гроба его обугленные остатки десятилетиями лежали в ящиках от боеприпасов", – пишет Арман Фурер.

Адольф Гитлер хотел быть похороненным в золотом гробу, но его тело сожгли на пороге морга в ящике из-под оружия Getty

Посмертные путешествия Гитлера хорошо описывает в своей книге "Гитлер. Путеводитель" историк Харальд Сандер.

По его словам, впервые фюрер нашел посмертный покой в воронке от снаряда в саду рейхсканцелярии. Перед этим его тело вместе с мертвой Евой Браун подняли из бункера на поверхность, облили бензином и подожгли. Все выполнили так, как в последние дни перед смертью завещал сам фюрер.

Адольф Гитлер хотел быть похороненным в золотом гробу, но его тело сожгли на пороге морга в ящике из-под оружия Getty

"4 мая 1945 года, – продолжает историк, – на сгоревший труп Адольфа наткнулся боец 3-й ударной армии Иван Чураков. Вместе с боевыми товарищами он завернул трупы в одеяло и закопал их неподалеку от первого места захоронения ".

5 мая 1945 года тела фюрера и его супруги снова выкопали, положили в ящик от снарядов и под руководством начальника 79-го батальона Ивана Клименко доставили в 496-й госпиталь. После эксгумации тело Адольфа Гитлера похоронили в районе города Бух.

Однако через несколько дней в могиле главы Третьего Рейха кто-то покопался. Вероятно, искали золото. Поэтому тело Гитлера вновь пришлось эксгумировать и перезахоранивать в городе Финов, пишет Focus.

22 мая обугленный труп Гитлера снова эксгумировали и захоронили. В следующий раз фюрера "побеспокоили" 3 июня 1945 года. Под руководством российского генерала Мешика тело Адольфа похоронили на окраине города Ретенов. А уже в июне 1945 года останки вождя нацистской Германии, которые уже начали распадаться на отдельные кости, похоронили в лесу вблизи города Штендаль, рассказывает Арман Фурер.

Адольф Гитлер хотел быть похороненным в золотом гробу, но его тело сожгли на пороге морга в ящике из-под оружия Getty

13 января 1946 года тело Гитлера похоронили во дворе дома по улице Вестендштрассе, 32 в городе Магдебург. До этого их исследовали, чтобы установить истинную причину смерти фюрера. 21 декабря 1946 ящик с трупом выкопали из могилы и похоронили в гараже во дворе советского военного городка.

В следующий раз о захоронении Гитлера вспомнили 5 апреля 1970 года, когда СССР должен был передать территорию городка ГДР. Пятеро офицеров КГБ переложили кости в ящики из-под автоматов Калашникова и перевезли на территорию казармы 248-го гвардейского мотострелкового полка. Там ящики положили под порог морга, облили бензином и сожгли, – добавляет Арман Фурер.

Как писал OBOZREVATEL ранее, сторонник Адольфа Гитлера и военный преступник Генрих Гиммлер после задержания войсками союзников 23 мая 1945 года в последние часы жизни сильно страдал – он отравился синильной кислотой.

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