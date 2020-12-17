TikTok заблокировал популярные видео об украинских военных

Популярная социальная сеть TikTok удалила из своей платформы тег #АТО, под которым публиковался контент об украинских военных.

Все видео, где был записан этот хэштег, получили скрытую блокировку. Об этом на своем Telegram-канале сообщил офицер Вооруженных сил Украины, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

Он уточнил, что такие ролики видно только на странице авторов и они не индексируются в общем просмотре.

Тег #АТО пропал из TikTok Telegram / Анатолий Штирлиц

Штефан отметил, что этот тег был достаточно распространен в Украине и "набирал миллионные просмотры".

"С блокировкой хэштега с ТОПов просмотров исчезли все видео российско-украинской войны, доказательства российской агрессии, видео с нашими воинами", – написал офицер.

Тем временем в TikTok свободно функционируют хэштеги террористических организаций, к примеру #ДНР #ЛНР #ЛДНР #Новороссия.

"Пока офисы социальных сетей и модерация украинского сегмента будет находиться в России, мы и в дальнейшем будем наблюдать это. Но война и на этом фронте продолжается", – подытожил военный.

Скриншот

Напомним, недавно в магазине приложений Google Play Store появилась программа-подделка, замаскированная под украинское военное радио "Армія FM". На самом деле приложение транслирует российскую пропаганду.

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